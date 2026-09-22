Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din SUA. Subiectul sensibil abordat de șeful statului la New York

„Am avut o întâlnire emoționantă la New York cu comunitatea românilor din Statele Unite. Am discutat despre România, despre legătura cu țara și despre felul în care experiența românilor din diaspora poate contribui la ceea ce construim împreună”, a transmis Dan, marți, pe Facebook.

Anterior întâlnirii, președintele a participat la dezvelirea plăcuței „The Queen Marie of Romania Corner”, la 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite.

Nicușor Dan spune că Regina Maria a înțeles importanța ca România să fie cunoscută și respectată dincolo de granițele sale, iar păstrarea acestei memorii, un secol mai târziu, reprezintă și o responsabilitate de a continua ceea ce au construit generațiile anterioare.

„În acest spirit, am vorbit despre importanța păstrării identității și a contactului cu România, dar și despre felul în care experiența românilor care au performat într-o societate mult mai competitivă poate fi folosită pentru a face bine și aici, și în România”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre colaborarea dintre statul român și diverse structuri, inclusiv private, despre care spune că este o preocupare de mai mult timp. În acest context, experiența comunității românești din Statele Unite poate avea un rol important.

„Statul român își pune de multă vreme întrebarea cum poate colabora mai bine cu diverse structuri, mai mult sau mai puțin private. Experiența comunității românești din Statele Unite poate fi importantă și în acest efort”, a spus el.

Nicușor Dan: Este important să avem o privire corectă asupra României

Președintele a susținut apoi că România trebuie privită atât prin prisma problemelor cu care se confruntă, cât și a progreselor făcute în ultimele decenii.

„Este important să avem, în același timp, o privire corectă asupra României”, a transmis șeful statului.

El a enumerat printre problemele resimțite de românii din țară „corupția, funcționarea deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem”, dar a subliniat că este necesară și o evaluare obiectivă a evoluției României.

„Trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea în Uniunea Europeană, acum 20 de ani”, a afirmat președintele.

„România are un potențial uriaș”

Nicușor Dan a vorbit și despre resursele pe care le are România, indicând calificarea oamenilor, dinamismul mediului privat și nivelul sistemului de învățământ în anumite domenii.

„România are un potențial uriaș: prin calificarea oamenilor, prin mediul privat foarte dinamic și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante”, a spus președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, societatea românească a acumulat expertiză în numeroase domenii, iar obiectivul pentru perioada următoare este consolidarea și stabilizarea acesteia.

„Societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii. Îmi doresc să urmeze niște ani în care să consolidăm această expertiză, să o stabilizăm, astfel încât să fie o societate stăpână pe sine”, a transmis el.

Președintele a încheiat subliniind rolul pe care îl poate avea diaspora în acest proces și importanța valorificării potențialului românilor din țară și din afara ei.

„Acesta este obiectivul pentru următorii ani. Iar în acest efort, legătura cu românii din afara țării și valorificarea potențialului pe care îl avem cu toții pot avea un rol important”, a mai spus Nicușor Dan.