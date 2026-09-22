Nicușor Dan, despre un guvern PSD-AUR: Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate

Nicușor Dan, președintele României, a declarat marți, 21 septembrie, la New York, că ar fi improbabil ca PSD și AUR să poată face o majoritate împreună. După ultima desemnare de premier pe care a făcut-o, în persoana lui Siegfried Mureșan, șeful statului a vorbit despre „ciondănelile” care împiedică formarea unei majorități în Parlament.

„În primul rând, suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni pe care dumneavoastră le menționați, sunt multe altele și nici PSD și AUR împreună nu au majoritate”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă.

De asemenea, șeful statului mai susține că există și alte variante prin care se poate contura o majoritate care să susțină un guvern cu puteri depline.

„Nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a mai precizat președintele.

Ce variante ia în calcul președintele dacă Guvernul Mureșan pică

Nicușor Dan nu a vorbit despre alegeri anticipate. În schimb, pentru ca ecuația guvernării să aibă un rezultat, președintele ar putea propune câteva „artificii de calcul”, despre care a dat și exemple: executiv tehnocrat sau rotativă guvernamentală.

Întrebat care sunt, mai exact, variantele, șeful statului a răspuns: „Tehnocrat, rotativă și toate astea pe care le știi și din ăsta”, a enumerat președintele României.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președinte săptămâna trecută, încă își caută majoritatea necesară învestirii în Parlament. Social-democrații au deja câteva nemulțumiri la adresa liberalului, iar AUR a anunțat că nu va vota acest Guvern.

Cu un Parlament fragmentat, Guvernul Mureșan încă își calculează traiectoria prin care va trece de votul legislativului, însă șeful propus al executivului nu se lasă: „Vom merge la vot în Parlament”, a declarat Siegfried Mureșan.