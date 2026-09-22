Nicușor Dan, despre accesul copiilor la rețelele sociale: Dacă există o opinie majoritară a specialiștilor, trebuie să-i dăm curs

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la o conferință de presă susținută în Statele Unite, că România trebuie să aibă o dezbatere internă înainte de a se pronunța asupra propunerii Comisiei Europene privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale.

Declarația vine după ce Comisia Europeană a propus, prin EU KIDS Act, ca platformele de social media să nu permită accesul copiilor sub 13 ani, vârsta minimă pentru deschiderea unui cont autonom fiind de 15 ani.

Pentru copiii între 13 și 15 ani sunt prevăzute forme de acces cu implicarea părinților.

Întrebat dacă România ar putea susține o astfel de măsură și dacă ar fi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, Nicușor Dan a spus că trebuie mai întâi analizată propunerea împreună cu specialiștii.

„Comisia Europeană a propus, cum se întâmplă în multe domenii, ea vine cu o propunere și cu un studiu în spate, urmând ca această propunere să fie discutată în diferitele organisme ale Uniunii Europene. Deci România va trebui să se pronunțe pe această inițiativă și, ca să se pronunțe, trebuie să facem o dezbatere internă cu specialiștii și cu autoritățile care au atribuții pe asta”, a declarat președintele.

Șeful statului a mai spus că, înainte să fie luată o decizie în acest sens, trebuie analizate datele științifice privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor.

Deși nu a vrut să se pronunțe asupra vârstelor prevăzute în propunerea europeană, președintele a precizat că problema trebuie analizată prin prisma sănătății copiilor.

„De principiu, fără să intru în conținutul efectiv al acestei propuneri, vârstele, 3 ani, 13 ani, și toate cele care sunt acolo, este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că e vorba de sănătatea copiilor până la urmă. Și trebuie, când ne uităm la sănătate, să ne uităm chiar cu datele științei”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Dacă există o opinie imens majoritară a specialiștilor, trebuie să-i dăm curs”

Întrebat dacă ar fi nevoie ca accesul copiilor la rețelele sociale să fie interzis până la o anumită vârstă, președintele a spus că măsura ar trebui susținută de o opinie a specialiștilor.

„De principiu, cred că, dacă există o recomandare, nu sunt expert în asta, dar spun, de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiștilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs”, a declarat Nicușor Dan.

Propunerea Comisiei Europene face parte dintr-un pachet de măsuri pentru protejarea minorilor online. EU KIDS Act prevede, pe lângă limitele de vârstă, și un rol mai important pentru părinți.

Nicușor Dan, despre agenda de la ONU

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Nicușor Dan a făcut câteva precizări despre programul său la New York, unde participă la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Președintele a anunțat că va susține miercuri dimineață un discurs în cadrul Adunării Generale și că va participa, în aceeași zi, la o ședință a Consiliului de Securitate al ONU.

El a mai spus că a avut o întrevedere cu secretarul general al ONU, având programate mai multe întâlniri bilaterale. Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, participă și ea la mai multe reuniuni dedicate viitorului copiilor, în cadrul deplasării în SUA.

„Adunarea Generală ONU, unde o să avem o intervenție miercuri dimineața. O să particip, de asemenea, tot miercuri la o ședință al Consiliului de Securitate. Am avut o întrevedere cu Secretarul General ONU și o să avem mâine mai multe bilaterale. Asta este la nivelul Adunarea Generală ONU”, a declarat Nicușor Dan.