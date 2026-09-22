Nicușor Dan, întrebat dacă l-a desemnat pe Mureșan din răzbunare: Când răspunzi afirmativ unei propuneri, nu poate să fie răzbunare

Declarația vine după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a sugerat că Mureșan ar trebui să-și depună mandatul în cazul în care nu poate strânge voturile necesare.

Întrebat dacă îi recomandă lui Mureșan să meargă până la capăt cu procedura de învestire sau să renunțe la mandat în cazul în care nu reușește să formeze o majoritate, Nicușor Dan a spus că obiectivul său este ca premierul desemnat să convingă parlamentarii să susțină viitorul Guvern.

„Eu am desemnat un prim-ministru și, așa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă, bineînțeles, un guvern care să păstreze direcția pro-occidentală și să păstreze obligațiile pe care România și le-a luat, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că, în această perioadă, nu intenționează să facă alte comentarii pe tema scenariilor politice, în condițiile în care Mureșan a intrat oficial în perioada de 10 zile în care trebuie să se prezinte în fața Parlamentului pentru votul de încredere.

„Asta e tot ce pot să spun și în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în fața Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc ca să ajungă la o soluție care să treacă de vot în Parlament”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui vin la o zi după ce Kelemen Hunor a afirmat că, în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului, ar fi de preferat să-și depună mandatul. Liderul UDMR a spus că, în caz contrar, un vot cu un număr redus de susțineri ar putea adânci criza politică.

Nicușor Dan, întrebat dacă nominalizarea lui Mureșan a fost o „răzbunare”

Președintele a fost întrebat și de ce nu l-a sunat pe liderul PNL atunci când a decis să anunțe nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Nicușor Dan a explicat că s-a întâlnit în aceeași zi cu liderii PNL, USR și UDMR și că aceștia i-au transmis că au o propunere pentru funcția de premier.

„Ne întâlnisem în aceeași zi și cu președintele PNL și cu președintele USR și cu domnul Hunor de la UDMR și mi-au spus că au o propunere. Și eu am sunat acea propunere”, a spus președintele.

Întrebat despre percepția existentă în PNL potrivit căreia desemnarea lui Mureșan ar fi fost făcută din „răzbunare” și că președintele ar fi știut că acesta nu va putea strânge voturile necesare, Nicușor Dan a respins această interpretare.

„Păi stați o secundă. Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ nu poate să fie răzbunare, nu?”, a răspuns șeful statului.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier după consultările de la Cotroceni, președintele motivând că europarlamentarul PNL a fost persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor consultate. Mureșan a acceptat ulterior propunerea.