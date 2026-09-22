Mesajul lui Nicușor Dan pentru susținătorii lui Călin Georgescu. Ce crede despre dosarul fostului candidat

Declarațiile au fost făcute marți, la sediul Consulatului General al României din New York, după întâlnirea cu reprezentanții comunității românești. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre problemele de acasă și a fost rugat să trimită un mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu.

„În primul rând, de înțelegere, chiar de simpatie”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a subliniat lipsa de încredere a oamenilor în sistemul de justiție.

„Dacă ne uităm în sondaje vedem că încrederea în sistemul de justiție este la 25%, 30 %. (…) Pare că totul este un aranjament cu sfori trase prin cine știe ce locuri. Este o separație a puterilor și în mandatul acesta acționez constituțional”, a explicat Dan.

Președintele s-a referit și la dosarul fostului candidat Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

„În acest moment există o acuzație a DIICOT care are o aparență de veridicitate… dar suntem obligați să folosim prezumția de nevinovăție”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan se află la New York pentru a participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Agenda președintelui include și întâlniri cu oameni de afaceri și cu membrii ai comunității românești din SUA.

În plan diplomatic, Nicușor Dan s-a întâlnit cu Secretarul General al ONU, António Guterres, pentru a discuta despre securitatea regională și sprijinul acordat Ucrainei. De asemenea, a avut discuții cu foști ambasadori ai SUA în România pe teme de apărare și cooperare transatlantică.