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Mesajul lui Nicușor Dan pentru susținătorii lui Călin Georgescu. Ce crede despre dosarul fostului candidat

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu. El a vorbit despre înțelegere și simpatie. În ceea ce privește dosarul lui Georgescu, președintele a menționat aparența de veridicitate și prezumția de nevinovăție.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru susținătorii lui Călin Georgescu. Ce crede despre dosarul fostului candidat
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 sept. 2026, 07:34, Politic
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Declarațiile au fost făcute marți, la sediul Consulatului General al României din New York, după întâlnirea cu reprezentanții comunității românești. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre problemele de acasă și a fost rugat să trimită un mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu.

„În primul rând, de înțelegere, chiar de simpatie”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a subliniat lipsa de încredere a oamenilor în sistemul de justiție.

„Dacă ne uităm în sondaje vedem că încrederea în sistemul de justiție este la 25%, 30 %. (…) Pare că totul este un aranjament cu sfori trase prin cine știe ce locuri. Este o separație a puterilor și în mandatul acesta acționez constituțional”, a explicat Dan.

Președintele s-a referit și la dosarul fostului candidat Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

„În acest moment există o acuzație a DIICOT care are o aparență de veridicitate… dar suntem obligați să folosim prezumția de nevinovăție”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan se află la New York pentru a participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Agenda președintelui include și întâlniri cu oameni de afaceri și cu membrii ai comunității românești din SUA.

În plan diplomatic, Nicușor Dan s-a întâlnit cu Secretarul General al ONU, António Guterres, pentru a discuta despre securitatea regională și sprijinul acordat Ucrainei. De asemenea, a avut discuții cu foști ambasadori ai SUA în România pe teme de apărare și cooperare transatlantică.

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