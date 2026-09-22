Investitorii americani l-au întrebat pe Nicușor Dan când va avea România Guvern. Ce le-a răspuns președintele

Nicușor Dan a participat la New York la o întâlnire organizată de JPMorgan cu reprezentanți ai unor companii, bănci și fonduri de investiții care investesc în obligațiuni românești. Președintele a spus că discuția a avut loc la un nivel mai înalt decât întâlnirile de acest tip organizate în mod obișnuit la București. Investitorii au adresat întrebări despre situația politică și financiară a României. „Îngrijorările erau mai mari pe partea politică”, a declarat Nicușor Dan.

Investitorii americani au întrebat când va avea România un guvern

Potrivit președintelui, el a răspuns întrebărilor privind situația politică. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și domnul Burnete au răspuns la întrebările referitoare la situația financiară. Nicușor Dan a susținut că, în privința indicatorilor financiari, situația României este mai bună decât în momentul de la care au pornit discuțiile actuale.

Președintele nu a detaliat în declarația sa indicatorii la care s-a referit. O parte importantă a discuției a vizat însă formarea noului Guvern. Investitorii l-au întrebat pe Nicușor Dan când va avea România un Guvern. „M-au întrebat și le-am făcut niște estimări”, a spus președintele. El nu a precizat public care au fost aceste estimări.

Nicușor Dan: Există „multă rezonabilitate” în zona politică

Președintele a transmis investitorilor că, dincolo de disputele politice, există „multă rezonabilitate în zona politică” atunci când sunt discutate chestiuni importante pentru România. Nicușor Dan a dat ca exemplu perioada din vară, când au existat discuții politice privind PNRR. Declarațiile au fost făcute la New York, în cadrul conferinței de presă susținute după întâlnirile din marja Adunării Generale a ONU.

În aceeași declarație, președintele a spus că România trebuie să ajungă la o soluție politică pentru formarea unui Guvern. Într-un răspuns anterior, el afirmase că își dorește ca premierul desemnat să obțină o majoritate și ca viitorul Guvern să păstreze direcția pro-occidentală și obligațiile asumate de România, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală.