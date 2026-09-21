Pe magistrala Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, Arcada este implicată în primele două loturi ale proiectului de electrificare și reabilitare finanțat prin PNRR.
Pe Lotul 1, Cluj-Napoca – Aghireș, cu o lungime de 30,4 kilometri, Alstom Transport este liderul asocierii, iar Arcada Company este partener.
Lucrările au început în ianuarie 2023. Contractul are o valoare de 1,61 miliarde de lei.
Termenul pentru etapa finanțată prin PNRR este august 2026, în timp ce finalizarea etapei aferente proiectului tehnic este prevăzută pentru semestrul al doilea din 2027.
Pe următorul tronson, Aghireș – Poieni, Arcada este de această dată liderul asocierii, cu Alstom Transport partener.
Contractul, în valoare de 1,54 miliarde de lei, acoperă 36,5 kilometri de cale ferată. Lucrările au început în ianuarie 2023.
Și în acest caz, termenul pentru etapa PNRR este august 2026, iar finalizarea integrală este estimată pentru semestrul al doilea din 2027.
Compania românească Arcada Company este implicată în lucrări feroviare de peste 12,7 miliarde de lei, fără TVA, pe mai multe dintre marile proiecte de modernizare și reabilitare a infrastructurii CFR. Compania este antreprenor principal sau partener în asocieri pe șantiere din București, Giurgiu, Cluj, Bihor, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Ialomița, potrivit situației centralizate de CFR pentru lunile iulie-august 2026.
Portofoliul Arcada include atât proiecte finanțate prin PNRR și Connecting Europe Facility (CEF), cât și lucrări de reabilitare a unor tronsoane feroviare existente. În paralel, compania participă și la două proceduri de achiziție pentru lucrări pe linia Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida.
Articol preluat din Economedia.ro