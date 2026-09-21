Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. prezintă stadiul fizic al proiectului „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”.

Lucrările pentru loturile 1 și 2 de pe traseul căii ferate Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor sunt cele mai avansate din cadrul proiectului de electrificare și reabilitare, ajungând la stadii de 76-77%, arată o informare a CFR Infrastructură.

Stadiul lucrărilor:

La nivelul proiectului, lucrările cuprind refacerea platformei care susține calea ferată, modernizarea liniilor și a sistemelor de colectare și evacuare a apelor, intervenții la poduri, podețe și tuneluri, precum și modernizarea stațiilor, peroanelor și clădirilor feroviare. Acestea se completează cu electrificarea traseului și modernizarea instalațiilor de semnalizare, telecomunicații și alimentare cu energie, în funcție de specificul fiecărui lot.

Imaginile surprinse din dronă prezintă lucrările de pe Lotul 2 Aghireș – Poieni, unde stadiul fizic a ajuns la 77%. Datele de mai sus se referă la toate cele patru loturi ale proiectului:

După finalizare, modernizarea va permite viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători și până la 120 km/h pentru trenurile de marfă. Proiectul urmărește creșterea siguranței și a capacității de circulație și îmbunătățirea legăturilor feroviare din nord-vestul României cu rețeaua europeană, prin Episcopia Bihor.

Cele patru loturi, sume și constructori:

Cluj-Napoca – Oradea: Arcada lucrează pe primele două loturi

Pe magistrala Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, Arcada este implicată în primele două loturi ale proiectului de electrificare și reabilitare finanțat prin PNRR.

Pe Lotul 1, Cluj-Napoca – Aghireș, cu o lungime de 30,4 kilometri, Alstom Transport este liderul asocierii, iar Arcada Company este partener.

Lucrările au început în ianuarie 2023. Contractul are o valoare de 1,61 miliarde de lei.

Termenul pentru etapa finanțată prin PNRR este august 2026, în timp ce finalizarea etapei aferente proiectului tehnic este prevăzută pentru semestrul al doilea din 2027.

Pe următorul tronson, Aghireș – Poieni, Arcada este de această dată liderul asocierii, cu Alstom Transport partener.

Contractul, în valoare de 1,54 miliarde de lei, acoperă 36,5 kilometri de cale ferată. Lucrările au început în ianuarie 2023.

Și în acest caz, termenul pentru etapa PNRR este august 2026, iar finalizarea integrală este estimată pentru semestrul al doilea din 2027.

Lucrări feroviare de peste 12 miliarde lei

Compania românească Arcada Company este implicată în lucrări feroviare de peste 12,7 miliarde de lei, fără TVA, pe mai multe dintre marile proiecte de modernizare și reabilitare a infrastructurii CFR. Compania este antreprenor principal sau partener în asocieri pe șantiere din București, Giurgiu, Cluj, Bihor, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Ialomița, potrivit situației centralizate de CFR pentru lunile iulie-august 2026.

Portofoliul Arcada include atât proiecte finanțate prin PNRR și Connecting Europe Facility (CEF), cât și lucrări de reabilitare a unor tronsoane feroviare existente. În paralel, compania participă și la două proceduri de achiziție pentru lucrări pe linia Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida.

Articol preluat din Economedia.ro