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Un mare oraș din România lansează obligațiuni de până la 30 de milioane de euro. Banii merg în proiecte de infrastructură și refinanțare

Alba Iulia a lansat luni o ofertă publică de obligațiuni municipale în euro, în valoare de până la 30 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură aflate în execuție și pentru refinanțarea unei părți din datoria publică locală.
Un mare oraș din România lansează obligațiuni de până la 30 de milioane de euro. Banii merg în proiecte de infrastructură și refinanțare
Foto: Facebook/Gabriel Pleșa
Cosmin Pirv
21 sept. 2026, 15:37, Economic
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Primarul Gabriel Pleșa a anunțat lansarea ofertei publice de obligațiuni municipale denominate în euro, destinată atât investitorilor de retail, cât și investitorilor instituționali.

Emisiunea va cuprinde până la 300.000 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 de euro. Subscrierea minimă este de 10 obligațiuni, respectiv 1.000 de euro.

Obligațiunile au o maturitate de 10 ani, iar dobânda va fi plătită trimestrial. Investitorii vor putea subscrie la o marjă cuprinsă între 2,50% și 2,90% peste EURIBOR la 6 luni.

Oferta se derulează de luni, 21 septembrie, până vineri, 25 septembrie, la ora 11.00.

Fonduri atrase din obligațiuni pentru dezvoltare

Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea unor proiecte aflate în execuție. Este vorba despre artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a orașului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea.

De asemenea, o parte din fonduri va fi utilizată pentru refinanțarea datoriei publice locale existente.

Aceasta este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni municipale a autorităților locale din Alba Iulia, începând din anul 2002.

Municipiul Alba Iulia are un rating de credit pe termen lung BBB-, cu perspectivă negativă, acordat de Fitch Ratings.

Gabriel Pleșa spune că administrația locală continuă astfel să își diversifice sursele de finanțare pentru investiții.

„Obiectivul rămâne același: susținerea investițiilor pentru un oraș mai dezvoltat, mai bine conectat și o calitate mai bună a vieții pentru locuitorii Alba Iuliei”, a transmis Gabriel Pleșa.

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