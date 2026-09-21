Schimbare în indicele BET. O nouă companie intră în topul celor mai lichide 20 de acțiuni de la BVB

Acțiunile Electro-Alfa International (EAI) au intrat, începând de luni, în componența indicelui BET, care reunește 20 dintre cele mai lichide companii de dimensiune semnificativă listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). În urma revizuirii trimestriale a indicilor BVB, din componența indicelui BET a ieșit Sphera Franchise Group (SFG), grupul care operează în sistem de franciză restaurantele KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România.

Nou-intrata în indicele BET a debutat la Bursa de Valori București pe 3 martie 2026, după o ofertă publică inițială prin care a atras 579 de milioane de lei de la investitori. Oferta a fost închisă anticipat, după ce tranșa destinată investitorilor de retail a fost suprasubscrisă de 60 de ori. Potrivit BVB, a fost prima ofertă publică de pe piața locală de capital închisă anticipat.

De la listare și până la închiderea ședinței de tranzacționare de vineri, 18 septembrie, acțiunile EAI au crescut cu peste 87%, până la 16,6 lei pe acțiune. Capitalizarea bursieră a companiei a ajuns la aproximativ 3,1 miliarde de lei.

Pondere de 0,69% în indicele BET

Electro-Alfa International are o pondere de 0,69% în BET. Odată cu includerea în principalul indice al Bursei, acțiunile companiei intră și în indicii BET-TR și BET-TRN, variantele care iau în calcul și dividendele.

Acțiunile EAI vor face parte și din BET-XT, care urmărește cele mai lichide 30 de companii de la BVB, precum și din variantele sale de randament total, BET-XT-TR și BET-XT-TRN.

De asemenea, acțiunile vor fi incluse în BET-BK, indice de referință pentru administratorii de fonduri, și BET Plus, care cuprinde companiile ce îndeplinesc criteriile minime de selecție stabilite de BVB.

„O companie cu peste trei decenii de tradiție în domeniul energetic își continuă parcursul de succes la Bursa de Valori București. La doar 6 luni de la listare, Electro-Alfa International este una dintre cele mai lichide 20 de companii listate la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București.

Ștefan Petrea, CEO-ul Electro-Alfa International, a declarat că, în cele șase luni de la listare, compania a finalizat o mare parte dintre achizițiile strategice asumate și că urmează integrarea acestora în activitatea grupului.

BET, creștere de 33% în prima jumătate a anului

Indicele BET a crescut cu 33% în prima jumătate a anului 2026, cea mai bună performanță pentru primele șase luni ale unui an din ultimii 22 de ani. În iulie, BET a depășit pentru prima dată nivelul de 35.000 de puncte, un record pentru principalul indice al Bursei de Valori București. În ultimul an, indicele a înregistrat un avans de peste 58%.

În septembrie 1997, la lansarea sa, indicele a pornit de la o valoare de referință de 1.000 de puncte.

Indicele a inclus timp de aproape două decenii cel mult zece companii, iar numărul acestora a fost extins treptat. În martie 2022, BET a ajuns pentru prima dată la 20 de companii.

Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica, BRD – Groupe Société Générale, Electrica, Transgaz, Digi Communications, MedLife, Nuclearelectrica, Transelectrica și Premier Energy se numără printre cele 20 de companii incluse în BET.

Activitate în infrastructura energetică

Electro-Alfa International este o companie cu capital majoritar românesc, activă în producția de echipamente electrice de medie și joasă tensiune și în proiecte EPC – servicii care includ ingineria, achiziția echipamentelor și execuția proiectelor.

Compania operează cinci unități de producție, cu o suprafață totală de peste 35.000 de metri pătrați, și furnizează echipamente și servicii pentru sectoare precum distribuția energiei, transportul feroviar, industria nucleară și energia regenerabilă.