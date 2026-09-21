Cinci startup-uri românești concurează pentru 5.000 de euro și un loc la programul Glovo din Barcelona

Cinci startup-uri din România au ajuns în finala Tech Catalyst România 2026, competiție organizată de Glovo pentru companii care dezvoltă tehnologii destinate orașelor viitorului. Câștigătorul va primi 5.000 de euro și șansa de a participa la un program internațional de antreprenoriat la Barcelona.