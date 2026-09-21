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Cinci startup-uri românești concurează pentru 5.000 de euro și un loc la programul Glovo din Barcelona

Cinci startup-uri din România au ajuns în finala Tech Catalyst România 2026, competiție organizată de Glovo pentru companii care dezvoltă tehnologii destinate orașelor viitorului. Câștigătorul va primi 5.000 de euro și șansa de a participa la un program internațional de antreprenoriat la Barcelona.
Cinci startup-uri românești concurează pentru 5.000 de euro și un loc la programul Glovo din Barcelona
Vedere aeriană asupra bisericii Sagrada Familia din Barcelona, Spania/sursa foto: Pexels
Mădălina Dinu
21 sept. 2026, 13:03, Economic
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Finalistele celei de-a doua ediții Tech Catalyst România sunt Strit Mobility, SQB Robotics, Renter, .lumen (dotLumen) și HiO. Cele cinci startup-uri dezvoltă soluții pentru domenii precum mobilitate urbană, logistică, retail automatizat, inteligență artificială, date și accesibilitate.

Finala va avea loc pe 22 septembrie, când cele cinci echipe își vor prezenta soluțiile în fața juriului competiției. Pe lângă premiul de 5.000 de euro, câștigătorul va primi oportunitatea de a participa la StartUp Campus 2026, programul internațional de antreprenoriat al Glovo, organizat între 6 și 8 octombrie la sediul companiei din Barcelona.

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