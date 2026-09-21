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Nicușor Dan, întâlnire la New York cu investitori în obligațiuni românești: „Vom păstra traiectoria fiscală”

Președintele României Nicușor Dan a anunțat marți, la New York, că a avut o întâlnire la sediul J.P. Morgan cu investitori instituționali în obligațiuni de stat românești, în marja participării sale la Adunarea Generală a ONU.
Nicușor Dan, întâlnire la New York cu investitori în obligațiuni românești: „Vom păstra traiectoria fiscală”
sursă foto: Nicușor Dan / X
Petre Apostol
22 sept. 2026, 00:49, Politic
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„Am discutat despre economia noastră, despre planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani, precum și despre prioritățile și problemele României și ale Europei”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a spus că le-a transmis investitorilor că România va continua politica de reducere a deficitului bugetar.

„România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, o datǎ ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB. Marile fonduri și băncile de investiții sunt parteneri importanți pentru orice țară modernă și serioasă. (…) I-am asigurat că, în ciuda zgomotului politic, vom păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului și a datoriei și vom continua să luăm măsuri pentru recâștigarea competitivității României și a Europei”, a mai scris șeful statului.

Întâlnirea cu reprezentanții J.P. Morgan și investitorii în titluri de stat românești figura în programul vizitei președintelui la New York. Potrivit Ministerului Finanțelor, discuțiile s-au concentrat pe evoluția finanțelor publice, consolidarea fiscală, strategia de finanțare a statului și perspectivele economice ale României.

Din delegația oficială a României la New York face parte și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta participă la o serie de întâlniri cu investitori americani și instituții financiare, axate pe atragerea de capital pentru proiecte strategice și consolidarea dialogului cu investitorii internaționali.

România se află în proces de consolidare fiscală, iar finanțarea deficitului și costurile de împrumut reprezintă teme importante în dialogul autorităților cu investitorii. Luni, Ministerul Finanțelor a împrumutat 335,5 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat, la un randament mediu de 6,66% pe an.

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