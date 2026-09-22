Nicușor Dan, către românii din New York: „Ne-am bucura să fiți aproape. Sper să folosim potențialul pe care îl avem cu toții”

„Întrebarea este, pentru că sunteți oameni care ați performat într-o societate mult mai competitivă decât a noastră, cum putem să folosim experiența dumneavoastră, cum putem să colaborăm pentru a face bine și aici și în România”, a spus Nicușor Dan, marți, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții comunității românești din New York.

El a spus că statul român își pune de mai multă vreme problema unei colaborări mai bune.

„Asta e, cred eu, o întrebare pe care statul român și-o pune de multă vreme. Cum să facă mai bine să colaboreze cu diverse structuri mai mult sau mai puțin private și poate că și în asta puteți să ne învățați câte ceva”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre evoluția României și a spus că problemele existente trebuie privite în paralel cu progresele înregistrate în ultimele decenii, în special după aderarea la Uniunea Europeană.

„În ciuda multor neajunsuri pe care românii din România le resimt pe bună dreptate – corupție, funcționare deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem – trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea acum 20 de ani în Uniunea Europeană”, a spus el.

„Potențial uriaș”

Președintele a susținut că România are un potențial uriaș.

„Să vedem potențialul uriaș pe care România îl are și prin oameni, prin calificarea oamenilor vreau să spun, și prin mediul privat foarte dinamic, și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante”, a afirmat Nicușor Dan.

El a spus că societatea românească a acumulat expertiză în numeroase domenii și că următorii ani ar trebui să fie dedicați consolidării și stabilizării acesteia.

„Aș zice că societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii și îmi doresc să urmeze niște ani în care să consolideze aceste expertize, să stabilizeze aceste expertize, astfel încât să fie o societate, să-i spun, stăpână pe sine”, a declarat președintele.

Nicușor Dan le-a transmis românilor din New York că își dorește ca diaspora să fie implicată în acest proces.

„Cred că ăsta ar fi obiectivul nostru pentru următorii ani și în acest efort, dacă doriți, ne-am bucura să fiți aproape. Sper să găsim acele metode prin care să folosim potențialul pe care îl avem cu toții”, a spus șeful statului.

Întâlnirea cu reprezentanții comunității românești din New York a avut loc în cadrul vizitei pe care Nicușor Dan o efectuează în Statele Unite ale Americii pentru participarea la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.