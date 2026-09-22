Ministrul de Externe din Iran a ajuns în SUA. Cum a fost primit pe teritoriul inamicului

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, se află la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. El conduce delegația diplomatică a Teheranului la reuniunea anuală a liderilor mondiali, potrivit Dawn.

Araghchi este cel mai înalt oficial iranian care intră în SUA de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Conflictul a izbucnit în luna februarie atunci când au fost lansate lovituri americano-israeliene asupra Iranului.

Foreign Minister @araghchi in New York to take part in the UN General Assembly’s annual meeting. pic.twitter.com/hKe04c9sSd — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) September 21, 2026

După sosirea în SUA, Araghchi a purtat o discuție telefonică cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și a făcut un schimb de opinii privind agenda Adunării Generale a ONU.

„Cel mai important obiectiv al nostru este să folosim o platformă internațională majoră pentru a apăra legitimitatea, drepturile și interesele poporului iranian”, a declarat Araghchi, citat de jurnaliștii iranieni.

Ce face ministrul de externe iranian în SUA

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, a spus că Araghchi „va purta discuții și consultări cu numeroși oficiali și miniștri de externe prezenți la sesiune”.

Anterior, presa de stat iraniană relatase că delegația iraniană va fi condusă de președintele Masoud Pezeshkian. Americanii au refuzat să acorde vize membrilor delegației sale, inclusiv echipei de comunicare.

Reguli stricte privind vizita iranienilor în SUA

Administrația americană a anunțat că permite accesul în SUA al unei delegații iraniene „de bază”. Delegația este mai restrânsă decât în anii precedenți și a fost supusă unor restricții privind deplasările și achiziționarea anumitor bunuri.

Membrii delegației iraniene au permisiunea de a se deplasa între sediul ONU, misiunea diplomatică iraniană, reședința ambasadorului și aeroportul JFK. Măsurile se bazează pe politica americană privind sancțiunile și pe regulile aplicabile delegațiilor diplomatice care participă la reuniunile ONU.