AUR își reafirmă sprijinul pentru Călin Georgescu după noile stenograme: „Simion a fost, este și va rămâne alături de el”. Partidul acuză un „proces politic”

„Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă?”, a transmis AUR, prin purtătorul de cuvânt Ștefan Avrămescu.

La momentul reacției AUR, Călin Georgescu nu fusese însă arestat preventiv. El fusese reținut pentru 24 de ore și adus marți la Tribunalul București, unde un judecător analiza solicitarea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile.

AUR susține că nu își va modifica poziția față de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”, a transmis partidul.

Ulterior, Avrămescu a declarat la Digi24 că apariția stenogramelor ar reprezenta, în opinia partidului, o „încercare de dezbinare” și că AUR va continua să îl susțină pe Georgescu.

„Noi o să avem aceeași susținere față de domnul Călin Georgescu, așa cum am avut-o și până acum. Nu o să schimbăm nimic în ceea ce privește acțiunile noastre”, a spus purtătorul de cuvânt al AUR. El a invocat și prezumția de nevinovăție, afirmând că trebuie așteptată decizia instanței.

Stenograma în care Georgescu îl menționează pe Simion

Reacția AUR vine după publicarea unor informații din referatul procurorilor. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii ar fi interceptat în cursul anului 2025 mai multe discuții dintre Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen.

Într-o conversație care ar fi avut loc pe 25 mai 2025, Georgescu i-ar fi spus lui Rusen: „Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”. .

În pofida referirii la liderul AUR, partidul transmite că aceasta nu schimbă relația politică cu Georgescu și respinge ideea unei rupturi între acesta și George Simion.

DIICOT cere arestarea preventivă pentru 30 de zile

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni pentru 24 de ore, iar marți au fost aduși la Tribunalul București, unde DIICOT a cerut arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor, cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta privește o schemă prin care unui om de afaceri i-ar fi fost promisă obținerea unei finanțări de mai multe milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate. Prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.