AUR propune reguli noi pentru comercializarea sării iodate și neiodate

Proiectul propune eliminarea caracterului obligatoriu al iodării universale a sării destinate consumului uman și introducerea unui sistem în care consumatorii să aibă acces la ambele variante. Comercianții și operatorii din alimentația publică ar urma să fie obligați să pună la dispoziția consumatorilor atât sare iodată, cât și sare neiodată, în cantități suficiente și în condiții normale de comercializare.

Ștefan Geamănu, senator AUR și unul dintre inițiatorii proiectului de lege privind comercializarea sării destinate consumului uman, susține că românii trebuie să aibă libertatea de a alege între sarea iodată și cea neiodată. Acesta arată că proiectul urmărește eliminarea obligativității, obligarea magazinelor de a comercializa și eticheta clar ambele tipuri de sare și introducerea caracterului opțional al utilizării sării iodate în industria alimentară.

„Am depus în Senatul României proiectul de lege privind comercializarea sării destinate consumului uman. Despre ce este vorba? Simplu: în România, printr-o hotărâre de Guvern din 2002, toată sarea a devenit obligatoriu iodată.

AUR spune stop acestei obligativități de tip comunist. Ce face legea? 1. Liberalizează piața. Orice român va avea dreptul să aleagă liber între sare iodată sau sare neiodată. 2. Obligă toate magazinele să aibă pe raft ambele tipuri de sare și să eticheteze clar ce conține. 3. Face opțională folosirea sării iodate în industria alimentară. De ce am făcut asta? Pentru că aportul excesiv și forțat de iod poate îmbolnăvi glanda tiroidă.

Studiile internaționale o arată clar. În Danemarca, după iodarea obligatorie, hipertiroidismul a crescut cu 52%.

Și cel mai important, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, iodarea este opțională, nu obligatorie. De ce la români să fie obligatorie? Această lege nu este împotriva sării iodate, este pentru dreptul românului de a alege ce pune pe masă, în funcție de sănătatea lui.

Este o lege pentru libertate și pentru sănătate. Voi lupta pentru ea!”, a declarat senatorul AUR, Ștefan Geamănu.

Proiectul prevede și reguli clare privind controlul concentrației de iod, precum și sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de comercializare, identificare și etichetare. Amenzile pentru contravențiile prevăzute în proiect sunt cuprinse între 10.000 și 40.000 de lei.