Siegfried Mureșan merge astăzi în Parlament cu programul de guvernare. Premierul desemnat se întâlnește cu parlamentarii PNL

Premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge marți, la ora 16:00, în Parlament, unde se întâlnește cu senatorii și deputații liberali, potrivit surselor MEDIAFAX.

Acesta urmează să le prezinte celor din PNL principalele direcții ale programului de guvernare, înainte de negocierile pentru obținerea voturilor necesare învestirii Cabinetului.

Premierul desemnat a anunțat că vrea să discute și cu social-democrații, deși PSD a decis să nu voteze Guvernul Mureșan. Social-democrații au transmis că își pot schimba poziția doar dacă cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia sunt incluse în programul de guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut, de altfel, lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul dacă nu poate forma o majoritate. Acesta a spus că partidul nu va susține noul Guvern, fiind nevoie de o altă soluție pentru ieșirea din criză.

Pe lângă toate acestea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis premierului desemnat că ar trebui să ia în calcul retragerea mandatului dacă nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

„Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, şi asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista şi programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi – dacă continuăm discuţiile şi venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situaţie să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureşan.”, a declarat Kelemen Hunor, luni, 21 septembrie.

Dar premierul desemnat nu a anunțat că își va depune mandatul. El a spus că dorește să meargă mai departe cu procedura și să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista Cabinetului.

Siegfried Mureșan le-a cerut partidelor care au făcut parte din fosta coaliție să dea dovadă de responsabilitate și să ajute la depășirea crizei politice. În aceste zile, el încearcă să obțină sprijin parlamentar, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu au singure numărul necesar de voturi.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie și are la dispoziție 10 zile pentru a forma Cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului.