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Călin Georgescu, dus la Tribunalul București. El află dacă va fi arestat preventiv

Călin Georgescu a fost dus marți dimineață la Tribunalul București. Acolo, el va afla dacă va fi arestat preventiv. Fostul candiat este implicat într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Călin Georgescu, dus la Tribunalul București. El află dacă va fi arestat preventiv
Petru Mazilu
22 sept. 2026, 11:04, Politic
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Călin Georgescu a fost transportat cu autospeciala Poliției la Tribunalul București. El a ajuns în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă.

În fața sediului Tribunalului s-au adunat mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Luni, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT.

Măsura a fost luată după mai multe ore de percheziții și audieri într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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