Stenograme din dosarul lui Călin Georgescu: Dosarele sunt „în adormire”. „Nu au nicio probă”

În referatul obținut de MEDIAFAX sunt prezentate stenograme și elemente rezultate din interceptarea unor discuții purtate între Călin Georgescu și Ionel Rusen, la 27 mai 2025.

Potrivit documentului, Rusen l-a contactat pe Georgescu pentru a stabili locul și momentul unei întâlniri. Cei doi s-au întâlnit ulterior în zona Băneasa, într-o parcare indicată de Rusen drept locul în care se mai întâlniseră anterior.

Călin Georgescu, interesat de o proprietate de 1,2 milioane de euro

În debutul discuției, cei doi vorbesc despre identificarea unei proprietăți pentru Călin Georgescu și familia sa.

Ionel Rusen îi spune lui Georgescu că a găsit un imobil care corespunde cerințelor discutate anterior, dar precizează că este „un pic cam scump”, prețul fiind „în jurul la un milion două sute”.

Georgescu răspunde că urmează să fie ajutat de „niște străini”.

Rusen îi descrie proprietatea, menționând terenul, dependințele și condițiile de securitate. Georgescu este interesat inclusiv de existența unor spații în care să poată locui o altă persoană împreună cu soția sa.

Rusen se oferă să îl ajute pe Georgescu până la finalizarea achiziției, inclusiv cu negocierile și documentele. Georgescu acceptă propunerea și spune că dorește ca o persoană numită „Marian” să verifice proprietatea și zona.

„Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar”

În aceeași discuție, Călin Georgescu vorbește despre situația sa juridică și afirmă că, după finalizarea achiziției imobilului, mai are nevoie să „scape de controlul judiciar”.

„Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar”, spune Georgescu, potrivit stenogramei DIICOT.

Ulterior, conversația se mută către posibilitatea obținerii unui azil politic.

Georgescu îi cere lui Rusen să se intereseze „cum fac” pentru azil politic. Rusen îi spune că ar putea apela la o persoană pe care o cunoaște în Italia, despre care afirmă că este „un prieten foarte bun” și că ar putea ajuta în acest demers.

Georgescu precizează că demersul ar trebui să îi privească și pe „băieții” săi. Rusen răspunde că va fi pentru „toată echipa”.

Georgescu: „Misiunea mea a fost să-i deconspir tot”

În continuarea discuției, Călin Georgescu vorbește despre ceea ce numește „misiunea” sa.

„Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”, afirmă Georgescu, potrivit stenogramei DIICOT.

În aceeași conversație, Georgescu susține că „toți” s-au devoalat și afirmă: „Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”.

De asemenea, Georgescu îi spune lui Rusen să ia în calcul plecarea în Italia și revenirea ulterior, afirmând: „Te întorci, când voi fi eu președinte”.

Discuția despre dosare și acuzațiile privind finanțarea campaniei

Cei doi discută și despre situația juridică a lui Ionel Rusen.

Rusen spune că a fost contactat în legătură cu cazul lui Răzvan Leu și susține că, în opinia sa, anchetatorii nu ar avea ce să facă fără o comisie rogatorie între România și Anglia.

Ulterior, Rusen vorbește despre alte acuzații care ar fi fost formulate împotriva sa, inclusiv afirmații potrivit cărora ar fi primit bani pentru a finanța campania electorală a lui Călin Georgescu.

Rusen neagă aceste acuzații și afirmă că nu ar fi primit bani de la nimeni.

La finalul acestei secvențe, Georgescu revine la posibilitatea unui „azil politic”, inclusiv pentru Rusen.

Georgescu vorbește despre Signal și ștergerea unui mesaj

DIICOT indică și un alt element pe care îl consideră relevant din punct de vedere probatoriu.

Potrivit documentului, Călin Georgescu face referire la utilizarea aplicației Signal și afirmă că, în cazul în care primește un mesaj care conține numărul de telefon al persoanei ce urma să indice locații în Italia, mesajul ar urma să fie șters ulterior.

Georgescu spune că dosarele sale sunt „în adormire”

Călin Georgescu și Ionel Rusen vorbesc și despre dosarele în care Georgescu face obiectul unor cercetări. Georgescu susține că „totul e aplatizat” și că „nu se mai atacă pe niciun front”, referindu-se inclusiv la sesizarea formulată de Răzvan-Liviu Leu, despre care spune că ar fi „în adormire”. Rusen afirmă că, în cazul respectiv, anchetatorii ar avea nevoie de un răspuns din Anglia, pe care îl consideră dificil de obținut și pe care îl descrie drept „cheia” dosarului. Georgescu spune că a primit „feedback” și afirmă că „nu au nicio probă”, iar Rusen este de acord și susține că dosarul ar trebui să se închidă. Despre celelalte trei dosare, Rusen afirmă că „n-au nicio probă”, în timp ce Georgescu le califică drept „și mai ridicole”. La final, cei doi discută despre controlul judiciar, Rusen afirmând că este important ca măsura să fie ridicată, iar Georgescu spunând că aceasta îl „ține agățat”.