STENOGRAME. Călin Georgescu discuta despre azil politic în Italia pentru el și „băieții ăștia ai mei”. Vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și ordinul: „Nu trebuie să știe nimeni”

Discuțiile au fost surprinse în mai 2025, în interiorul autoturismului folosit de Ionel Rusen, în cadrul unei supravegheri tehnice autorizate de Tribunalul București. Potrivit informațiilor din anchetă consultate de MEDIAFAX, una dintre temele centrale era posibilitatea mutării lui Călin Georgescu în Italia după încetarea controlului judiciar.

Georgescu și Rusen au fost reținuți luni de DIICOT, iar marți procurorii îi prezintă Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. DIICOT a confirmat că va solicita arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Vreau să te interesezi cum fac… cu azil politic”

Într-o conversație din 27 mai 2025, Georgescu îi spune lui Rusen că mai are nevoie să „scape” de controlul judiciar, după care aduce în discuție posibilitatea azilului politic.

CĂLIN GEORGESCU: „Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru… în caz de ceva… cu azil politic.”

RUSEN IONEL: „Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (…) procuror pe Italia. (…) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă…”

CĂLIN GEORGESCU: „(…) și pentru băieții ăștia ai mei.”

RUSEN IONEL: „Da. Pentru toată echipa.”

„Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar”

Discuția despre azil apare imediat după ce Georgescu vorbește despre situația sa juridică.

CĂLIN GEORGESCU: „Te rog eu frumos. Și după ce finalizezi asta, după aceea discutăm. Ca să înțelegi planul. Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar…”

RUSEN IONEL: „Da. Asta e...”

O proprietate de 1,2 milioane de euro

În aceeași zi, Rusen îi prezenta lui Georgescu o proprietate identificată în Italia.

Prețul: aproximativ 1,2 milioane de euro.

RUSEN IONEL: „Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.”

CĂLIN GEORGESCU: „Păi, nu, că o să mă ajute niște străini.”

(…)

(…) RUSEN IONEL: „În jurul la un milion două sute.”

CĂLIN GEORGESCU: „OK.”

Din conversație rezultă că proprietatea era izolată și avea un nivel ridicat de securitate. Rusen îi spunea lui Georgescu că există „mult teren unde nu poate să ajungă nimeni lângă tine” și se oferea să îl ajute inclusiv cu negocierile și documentele.

Georgescu căuta în Toscana o casă cu dependințe

Într-o discuție anterioară, Georgescu îi explicase lui Rusen mai exact ce căuta.

Spunea că avea în vedere trei zone din Toscana, una în apropierea mării și două în zona colinară. Proprietatea trebuia să aibă și o casă separată sau dependințe.

CĂLIN GEORGESCU: „Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una… două în zonă de-asta de dealuri, colinare.”

Georgescu preciza că una dintre cerințe era existența unei construcții auxiliare, despre care afirma că asemenea spații erau făcute în Italia „pentru servitori”.

În discuția din 27 mai, condiția apare din nou. Georgescu spune că dependințele trebuie să permită cazarea „încă unui om cu soția lui”.

„Să intru sub incidența legii italiene”

Georgescu explica și interesul său față de Italia.

El vorbește despre nevoia de a fi „securizat” odată ajuns acolo:

CĂLIN GEORGESCU: „Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene (…)”

Ulterior afirmă:

„Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei.”

Potrivit anchetatorilor, discuția indică intenția exprimată de Georgescu de a locui în Italia împreună cu familia și persoane apropiate lui.

„Nu trebuie să știe nimeni”

Georgescu insistă de mai multe ori în conversațiile cu Rusen asupra caracterului secret al demersurilor.

La un moment dat îi spune:

CĂLIN GEORGESCU: „Dar nu tre’ să știe nimeni!”

Într-o altă secvență, referindu-se la planurile discutate, afirmă:

„Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen.”

Procurorii: Georgescu făcea pregătiri pentru a se sustrage anchetei

Procurorii susțin că conversațiile indică pregătiri pentru o posibilă sustragere de la urmărirea penală sau judecată.

Ei invocă atât discuția despre azil politic pentru Georgescu și „băieții ăștia ai mei”, cât și intenția de a achiziționa o proprietate în Italia pentru a intra „sub incidența legii italiene” și a fi „securizat”. Aceasta este însă interpretarea acuzării, care urmează să fie analizată de judecător.

La perchezițiile din 21 septembrie, procurorii au ridicat și documente de identitate despre care există suspiciunea că sunt false, precum și sisteme de bruiaj. DIICOT a confirmat public ridicarea acestor bunuri.