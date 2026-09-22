Ai centrală pe gaz? Setarea pe care merită să o verifici pentru o factură mai mică

Este vorba despre temperatura de tur, adică temperatura apei pe care centrala o încălzește și o trimite prin instalația de încălzire, scrie Blic. Multe centrale sunt setate la o temperatură mai ridicată decât este necesar în anumite condiții. Reducerea acesteia poate ajuta centrala să funcționeze mai eficient, în special în cazul modelelor moderne în condensare.

Temperatura de 60 de grade poate fi un punct de pornire

Pentru o centrală termică modernă în condensare, o temperatură pe tur de aproximativ 60 de grade Celsius este prezentată ca o valoare inițială rezonabilă. Valoarea optimă depinde însă de instalația de încălzire și de caracteristicile locuinței.

O temperatură mai redusă a apei nu înseamnă că trebuie să scădeți temperatura dorită în camere. Centrala continuă să încălzească locuința, însă apa care circulă prin calorifere are o temperatură mai mică.

Caloriferele pot avea nevoie de ceva mai mult timp pentru a încălzi camera. În schimb, sistemul poate funcționa mai eficient, iar consumul de gaz poate scădea. Setarea poate fi ajustată treptat, în funcție de vreme și de modul în care reacționează locuința. Dacă temperaturile exterioare scad foarte mult, temperatura de tur poate fi mărită din nou.

Atenție la diferența dintre tipurile de centrale

Setările disponibile diferă în funcție de sistemul instalat. În cazul unei centrale clasice cu boiler sau rezervor pentru apă caldă, trebuie făcută diferența între temperatura apei care circulă prin calorifere și temperatura apei calde menajere. Pentru sistemele cu rezervor, sursa citată recomandă ca temperatura apei din rezervor să fie menținută la aproximativ 65 de grade Celsius, pentru ca apa caldă să fie încălzită la o temperatură sigură.

La o centrală combinată, fără rezervor separat, există de regulă comenzi distincte pentru încălzire și pentru apa caldă menajeră. Temperatura circuitului de încălzire poate fi redusă fără să fie modificată neapărat temperatura apei calde. Înainte de modificarea setărilor, este recomandat să fotografiați valorile existente sau să le notați. Astfel, puteți reveni ușor la configurația inițială dacă noua setare nu oferă confortul dorit.

Economia obținută nu este identică pentru toate locuințele. Izolația, suprafața casei, instalația de încălzire, temperatura exterioară și consumul normal zilnic influențează cantitatea de gaz utilizată. Reducerea temperaturii de tur trebuie privită ca o ajustare care poate îmbunătăți eficiența sistemului, nu ca o metodă garantată pentru obținerea unei anumite economii pe factură.