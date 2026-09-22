Se pregătește ceva? Rusia a instituit stare de asediu la granița cu Estonia

Rusia a introdus starea de asediu la granița cu Estonia. Concret, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a instituit măsuri stricte pe o fâșie de 5 kilometri de-a lungul graniței din cele două raioane.

Conform deciziei, este interzisă circulația persoanelor și a vehiculelor în afara localităților pe timp de noapte. Restricții sunt și pe râul Narva. S-a interzis accesul pe malurile râului, staționarea pe timp de noapte și utilizarea ambarcațiunilor mici pe anumite sectoare din raionul Kingisepp.

Vânătoarea și transportul armelor de foc au fost complet interzise în zona de frontieră. Motivul oficial invocat de ruși este „prevenirea încălcărilor regimului de frontieră și de migrație”.

Serviciile de informații din țările baltice și NATO, în alertă după luată în Rusia

Totuși, serviciile de informații din țările baltice și NATO urmăresc îndeaproape aceste mișcări neobișnuite ca urmare a tensiunilor geopolitice regionale. Serviciul de frontieră estonian a declarat că astfel de restricții nu sunt o practică obișnuită în Rusia. Instituția monitorizează situația și este pregătită să reacționeze la eventuale incidente. Ministerul de Interne estonian a transmis că nu observă o amenințare directă pentru țară.

Experții internaționali au avertizat că țările baltice ar putea reprezenta o țintă pentru Rusia. S-a vorbit despre sabotaje, o diversiune de tipul „steag fals” sau chiar de o invazie. Unii oficiali ruși, precum Dmitri Medvedev, au amenințat în mod direct cele trei țări membre UE și NATO.