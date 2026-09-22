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Donald Trump pus pe „mute”. El a ținut un discurs care a fost auzit doar de cei din jurul său

Președintele american Donald Trump a fost pus pe modul silențios. Din cauza unui protest al jurnaliștilor, Trump a ținut un discurs care a fost auzit doar de cei din jurul său. Președintele este în conflict cu mai multe trusturi de presă cărora le-a interzis accesul la Casa Albă.
Donald Trump pus pe „mute”. El a ținut un discurs care a fost auzit doar de cei din jurul său
Petru Mazilu
22 sept. 2026, 10:09, Politic
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Președintele Donald Trump a ținut un discurs fără sunet din cauza boicotului jurnaliștilor americani. Trump nu a renunțat la discurs, dar acesta nu a fost auzit de telespectatori ci doar de cei din jurul său.

Conflictul lui Donald Trump cu jurnaliștii americani

Incidentul s-a produs luni ca urmare a conflictului pe care Trump îl are cu jurnaliștii americani.

Pe 18 septembrie, el le-a interzis jurnaliștilor de la CNN, MSNBC și Politico să mai participe la evenimentele de la Casa Albă, acuzând publicațiile menționate de răspândire a „știrilor false”.

Ca răspuns, ABC, CBS, NBC, CNN și Fox News au suspendat filmările comune ale evenimentelor cu Donald Trump. De obicei, posturile de televiziune își cedează pe rând echipele de filmare pentru evenimentele prezidențiale, apoi transmit înregistrările către alte unități mass-media.

Luni, CNN trebuia să asigure filmările, dar Casa Albă a exclus postul din program. Celelalte posturi au refuzat să-l înlocuiască.

Casa Albă a lansat Trump TV

Ca să evite protestul jurnaliștilor, Casa Albă a lansat Trump TV, o platformă care oferă transmisii non-stop ale discursurilor lui Donald Trump și ale evenimentelor administrației sale. Platforma este disponibilă pe canalul oficial de YouTube.

Lansarea Trump TV a avut loc în aceeași zi în care CNN, MS NOW și Politico au anunțat că au intentat un proces împotriva administrației Trump. Avocații jurnaliștilor contestă excluderea de la Casa Albă și susțin că măsura le încalcă drepturile prevăzute de Primul Amendament.

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