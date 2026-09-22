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Trump își lansează televiziune după ce a exclus mai multe publicații de la Casa Albă

Casa Albă din Statele Unite ale Americii a lansat marți „TRUMP TV”, un flux video disponibil 24 de ore din 24 și promovat ca un loc în care publicul poate urmări principalele momente ale administrației Donald Trump, discursurile președintelui și alte materiale oficiale.
Trump își lansează televiziune după ce a exclus mai multe publicații de la Casa Albă
sursă foto: Casa Albă
Petre Apostol
22 sept. 2026, 05:35, Știri externe
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Noua platformă este disponibilă prin canalele oficiale ale Casei Albe, iar descrierea publicată de administrație spune că aceasta oferă „cele mai importante momente ale administrației Trump”, „discursuri majore” și alte materiale care sunt transmise permanent și actualizate în timp real.

Lansarea are loc în aceeași zi în care CNN, MS NOW și Politico au anunțat că au intentat un proces împotriva administrației Trump, contestând excluderea jurnaliștilor lor de la Casa Albă și susținând că măsura le încalcă drepturile prevăzute de Primul Amendament.

Disputa a afectat și sistemul tradițional de transmisie video al Casei Albe. După ce CNN a fost împiedicat să își îndeplinească atribuțiile în cadrul televiziunilor care furnizau alternativ imaginile de la evenimentele prezidențiale, mai multe mari rețele americane au suspendat temporar participarea la acest sistem de transmitere comună.

În acest context, „Trump TV” oferă administrației o platformă proprie prin care poate transmite direct publicului imagini și declarații prezidențiale, fără intermediul rețelelor care fac parte din sistemul tradițional de presă de la Casa Albă.

Noul flux include materiale de arhivă și momente recente ale administrației. Potrivit paginii oficiale a Casei Albe, transmisia este actualizată în timp real și poate fi urmărită prin infrastructura video oficială a administrației.

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