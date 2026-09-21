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Conflict fără precedent la Casa Albă: marile televiziuni americane se retrag din sistemul comun de acoperire a președintelui

Marile rețele de televiziune din Statele Unite au decis să nu mai participe, pentru moment, la serviciul comun de acoperire video a evenimentelor prezidențiale organizate în regim de „pool”.
Conflict fără precedent la Casa Albă: marile televiziuni americane se retrag din sistemul comun de acoperire a președintelui
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
21 sept. 2026, 17:05, Știri externe
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Măsura vine după ce administrația președintelui Donald Trump a restricționat accesul la Casa Albă pentru CNN, MS NOW și POLITICO.

Decizia televiziunilor a fost comunicată luni și presupune că evenimentele președintelui desemnate pentru acoperire în sistem comun nu vor mai beneficia de serviciul TV tradițional, fără ca o altă rețea să preia automat atribuțiile, potrivit POLITICO.

Ce este „pool”-ul de presă de la Casa Albă

Sistemul este utilizat atunci când spațiul sau condițiile de securitate nu permit accesul simultan al tuturor jurnaliștilor și echipelor de televiziune la un eveniment prezidențial.

O echipă desemnată participă în numele presei și distribuie ulterior imaginile celorlalte organizații media. În cazul televiziunilor, sistemul tradițional implică cinci mari rețele: ABC, CBC, CNN, NBC și Fox News.

CNN urma să asigure luni serviciul comun de televiziune, însă ghidul transmis jurnaliștilor de Casa Albă nu a mai inclus niciun „TV pool”. În schimb, administrația a indicat Hearst drept echipă TV secundară la Washington și Real America’s Voice pentru deplasarea președintelui la New York. Potrivit sursei citate, nu era clar în ce măsură imaginile acestora urmau să fie distribuite celorlalte organizații media.

CNN, MS NOW și POLITICO au dat în judecată administrația Trump

Conflictul s-a amplificat după ce Trump a anunțat vineri că interzice accesul celor trei organizații la Casa Albă, acuzându-le că publică informații pe care el le califică drept „fake news”. Sâmbătă, jurnaliștii celor trei instituții au fost împiedicați să intre în complex, iar acreditările lor au fost retrase.

CNN, MS NOW și POLITICO au anunțat luni acțiuni în justiție împotriva administrației. Organizațiile susțin că retragerea acreditărilor din cauza conținutului editorial încalcă drepturile garantate de Primul Amendament al Constituției SUA. Trump a apărat măsura și a susținut că organizațiile vizate reprezintă ceea ce el numește „fake news”.

Imaginile cu activitatea lui Trump ar putea fi mai greu de distribuit

Retragerea televiziunilor din sistemul comun ar putea limita fluxul de imagini de la evenimente unde nu există spațiu pentru toate echipele TV. Efectul poate fi vizibil inclusiv în timpul activităților președintelui legate de Adunarea Generală a ONU de la New York.

Nu este prima dată când rețelele americane acționează colectiv într-o dispută privind accesul. În 2009, în timpul administrației Barack Obama, cele cinci televiziuni au refuzat participarea la o serie de interviuri dacă Fox News era exclusă. Administrația a revenit atunci asupra deciziei.

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