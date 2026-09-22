Prima pagină » Știri externe » Macron, discuție „foarte bună” și „constructivă” cu Trump despre Ucraina și situația din Marea Roșie

Macron, discuție „foarte bună” și „constructivă” cu Trump despre Ucraina și situația din Marea Roșie

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, la New York, că a avut o discuție „foarte bună” și „constructivă” cu omologul său american Donald Trump despre războiul din Ucraina, situația din Marea Roșie și securitatea energetică, în marja reuniunilor Adunării Generale a ONU.
Macron, discuție „foarte bună” și „constructivă” cu Trump despre Ucraina și situația din Marea Roșie
sursă foto: Christopher Katsarov/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
22 sept. 2026, 04:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Am avut o discuție foarte bună. A fost foarte constructivă”, le-a spus Macron jurnaliștilor după întâlnirea cu Trump, potrivit AFP. El a precizat că cei doi au discutat mai întâi despre situația din Marea Roșie, iar apoi au avut o discuție amplă despre Ucraina și Rusia.

Macron a spus că a discutat cu Trump despre posibilitatea unui moratoriu între Rusia și Ucraina privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Președintele francez a precizat că subiectul este legat de protejarea sistemului energetic ucrainean și că intenționează să îl discute și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am avut o discuție lungă despre Ucraina și Rusia, despre nevoia de a-i ajuta pe prietenii noștri ucraineni mai rapid și mai puternic în ceea ce privește interceptoarele, pentru că aceasta este o măsură defensivă”, a spus Macron.

În privința Orientului Mijlociu, Macron a indicat importanța situației din Marea Roșie pentru economia mondială. Zona a devenit o rută strategică pentru transporturile de energie în contextul perturbărilor din regiune, iar securitatea navigației este legată de prețurile internaționale ale energiei.

Președintele francez a spus că Trump a fost „foarte receptiv”. „Am putut discuta în detaliu despre aceste două conflicte, care sunt, în mod evident, importante pentru pacea în lume și pentru securitatea noastră”, a spus Macron.

Întâlnirea a avut loc la New York, unde liderii internaționali se reunesc pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
GSP.ro
PSD, „maturul din încăpere” nu va susține guvernul Mureșan. Stenograme, pe SURSE, din ședința social- democraților
Gandul
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Traian Băsescu a dat verdictul despre Guvernul lui Siegfried Mureșan, cu 10 zile înainte de votul din Parlament
Libertatea
Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. A ignorat semnalele organismului: „Am plătit cu propriul corp”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia