Putin îl alege pe Xi în locul lui Trump: merge la summitul din China, dar ar putea lipsi de la G20 în SUA

Potrivit surselor citate, Putin ar urma să participe personal la reuniunea APEC pentru prima dată după 2017. În schimb, perspectiva ca liderul de la Kremlin să ajungă în Florida, pentru summitul G20 din decembrie, este descrisă drept „foarte redusă”.

Putin revine la APEC după nouă ani

China găzduiește în acest an APEC, iar reuniunea liderilor este programată în perioada 18-19 noiembrie, la Shenzhen. APEC reunește 21 de economii din regiunea Asia-Pacific, între care China, Rusia și Statele Unite.

Ultima participare personală a lui Putin la un summit APEC a avut loc în noiembrie 2017, la Da Nang, în Vietnam. La aceeași reuniune au fost prezenți Xi Jinping și Donald Trump, aflat atunci la primul său mandat de președinte al SUA.

Reuniunea din China ar putea oferi însă cadrul pentru o întâlnire diplomatică mult mai importantă. Consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, declara la începutul lunii septembrie că Putin și Xi au discutat posibilitatea unei reuniuni în trei cu Donald Trump în marja APEC. O astfel de întâlnire ar depinde însă de participarea liderului american, iar Casa Albă nu confirmase atunci prezența lui Trump la summit.

G20 are loc chiar la complexul lui Trump din Florida

La mai puțin de o lună după summitul APEC, Statele Unite vor găzdui reuniunea liderilor G20, în perioada 14-15 decembrie. Summitul este programat la Trump National Doral, complexul deținut de familia președintelui american în apropiere de Miami, Florida.

Administrația Trump a transmis anterior că Rusia, în calitate de membru G20, este așteptată să fie invitată la reuniunile grupului. În aprilie, oficiali americani declarau că Washingtonul intenționează să-l invite inclusiv pe Putin la summitul liderilor.

Informațiile Bloomberg indică însă că, în acest moment, Kremlinul consideră foarte puțin probabilă o deplasare a președintelui rus în Florida.

Mandatul de arestare emis de CPI și deplasările lui Putin

Deplasările externe ale lui Vladimir Putin s-au redus după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei și mai ales după mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională în martie 2023.

CPI susține că există motive rezonabile pentru a considera că Putin poartă răspundere pentru presupusele crime de război privind deportarea și transferul ilegal al unor copii din teritoriile ocupate ale Ucrainei către Rusia. Kremlinul respinge acuzațiile și nu recunoaște jurisdicția Curții.

Situația juridică a unei eventuale vizite în Statele Unite este diferită de cea din țările membre CPI: Washingtonul nu este parte la Statutul de la Roma, tratatul care a creat Curtea Penală Internațională.

Putin a continuat totuși să efectueze deplasări în state apropiate Moscovei și a vizitat inclusiv China în ultimii ani. În 2024 a mers și în Mongolia, stat parte la Statutul de la Roma, iar CPI a constatat ulterior că autoritățile mongole nu și-au respectat obligația de cooperare pentru arestarea și predarea liderului rus.