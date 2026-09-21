Abonament la cinema doar ca să dormi! Obiceiul bizar a trecut granițele și cucerește Europa

Potrivit presei italiene, fenomenul se numește „Lying Flat Plan”. Este tot mai popular printre angajații de birou stresați de ritmul de lucru.

Cel mai cunoscut proiect este al cinematografului Lumière din Xi’an, oraș din provincia Shaanxi. Serviciul funcționează din aprilie 2025, în cartierul Qujiang Creative Valley.

Cinematograful a rezervat două săli din trei pentru odihnă, cu un total de 76 de locuri. Ele sunt folosite între 12:00 și 14:30, în zilele lucrătoare, când sălile sunt aproape goale.

Abonamentul lunar costă 39,9 yuani (aproximativ 4,8 euro) pentru o persoană. Pentru cupluri, prețul este de 59,9 yuani, adică aproximativ 7 euro.

Două săli, două tipuri de public

Prima sală are fotolii rabatabile, care se transformă aproape în paturi pliante. Potrivit datelor colectate, este frecventată în principal de femei. A doua sală are fotolii de masaj și atrage mai ales bărbați.

Regulile sunt simple: nu e nevoie să te descalți, dar telefonul trebuie pus pe silențios. Chiar și vara, când cinematografele au mai puțini spectatori, gradul de ocupare a depășit 50%.

De ce a prins în China

Fenomenul se leagă de „tangping”, atitudinea de respingere a ritmului frenetic de muncă. Ea este răspândită mai ales în rândul tinerilor.

Un sondaj al Societății Chineze de Cercetare a Somnului arată că peste 70% dintre chinezi dorm după-amiaza. Somnul durează cel puțin 30 de minute. Cinematograful oferă întuneric, liniște, confort și un preț mic.

Paturi la cinema și în Europa

Formatul „bed cinema”, cu paturi în loc de fotolii, există deja în Franța, Germania și Ungaria. Scopul este însă diferit față de modelul chinez.

Sălile sunt tematice, cu pături și perne, iar uneori mâncarea și băuturile sunt servite în pat. Ele sunt gândite pentru vizionarea filmelor seara, nu pentru odihna din pauza de prânz.