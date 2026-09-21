Care sunt cele mai bune companii aeriene pentru animale. Clasamentul european analizat de experți

O analiză a 22 de companii aeriene europene arată cât de mult diferă regulile pentru zborul cu câinele sau pisica. La mai multe companii, limita în cabină este de 8 kg.

Potrivit Euronews, analiza a fost realizată de AirAdvisor, un serviciu global de despăgubiri pentru zboruri și bagaje. Specialiștii au verificat dacă animalele sunt admise în cabină, ca bagaj sau în cală. Ei au urmărit și dacă pot intra în saloanele dedicate din aeroport.

Unele rase de câini, precum buldogii, pot avea restricții suplimentare. Animalele sub 12 săptămâni nu sunt, de obicei, primite la bord. Cabinele premium și business nu sunt, de regulă, potrivite pentru animale.

Zborurile în code-share și legăturile între companii diferite pot ridica probleme. În Regatul Unit, SUA, Australia și Hong Kong, unele companii aeriene nu permit animalelor să călătorească în cabină sau în cală, ci doar prin transport separat.

Ce spun regulile companiilor

Aegean Airlines permite în cabină un câine sau o pisică, dacă animalul și cușca nu depășesc 8 kg. Serviciul costă între 35 și 65 de euro, în funcție de zbor.

Air France acceptă în cabină un singur animal de până la 8 kg. Tarifele pentru cabină variază la această companie între 70 și 250 de euro. Austrian Airlines permite până la două animale în cabină, cu o greutate totală de maxim 8 kg.

Finnair transportă câini și pisici atât în cabină, cât și în cală, pe toate rutele. TAP acceptă doar pisici și câini, iar limita în cală este de 32 kg. Brussels Airlines admite până la două animale mici în cabină, cu limita de 8 kg inclusiv cutia de transport.

La Lufthansa, transportul în cală costă între 80 și 380 de euro. La SAS, animalele au nevoie de cel puțin opt săptămâni, iar sub 14 săptămâni e nevoie de certificat veterinar.

Aegean, Air France, Finnair, Lufthansa și SAS primesc animalele în sălile de așteptare, dacă rămân în cușcă. LOT le permite să se miște liber, sub supravegherea proprietarului.