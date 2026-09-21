Imagini cu cerbi care îți taie respirația. Boncănitul, surprins într-o pădure din Suceava

Romsilva a publicat luni imagini spectaculoase cu doi cerbi care se confruntă într-o pădure administrată de Direcția Silvică Suceava.

„Când doi «stăpâni» ai pădurii se întâlnesc și niciunul nu cedează, ți se taie respirația!”, spun reprezentanții Romsilva.

Potrivit acestora, în această perioadă, pădurile răsună de mugetele puternice ale cerbilor, în timpul confruntărilor pentru supremație.

Silvicultorii arată că, de regulă, în perioada septembrie-octombrie are loc boncănitul cerbilor.

Este perioada de împerechere, când masculii se confruntă pentru supremația asupra cârdurilor de ciute, iar mugetele lor puternice pot fi auzite de la mare distanță, pentru a-și intimida adversarii.

Intensitatea mugetelor este și un indiciu al poziției masculului în ierarhie, arată Romsilva.

Potrivit Romsilva, imaginile cu cei doi cerbi au fost filmate de Adi Luca, colaborator al Ocolului Silvic Putna din cadrul Direcției Silvice Suceava.