„Familia” Monstrului din Loch Ness, surprinsă din satelit. Detaliul neobișnuit care a reaprins cel mai mare mister din Scoția

O turistă cu ochi ageri crede că s-ar putea să fi dat peste o „familie” de Monștri din Loch Ness în timp ce naviga pe Google Earth, potrivit Express.

Legenda i-a captivat pe vizitatorii din Ținuturile Înalte ale Scoției încă din secolul al VI-lea, iar în 2026 se pare că mitica fiară — poreclită cu afecțiune Nessie — ar putea încă să se ascundă în adâncurile tulburi.

Descoperirea uluitoare de pe Google Earth

Julie Fraser a observat trei obiecte misterioase în apropierea țărmului lacului, despre care crede că ar putea fi o „mică familie” de Nessie. Atât de convinsă a fost de descoperirea sa, încât a raportat-o oficial la Registrul Oficial al Observațiilor din Loch Ness.

Această descoperire reprezintă cea mai recentă dintr-o serie tot mai mare de apariții din acest an, însumând 14 rapoarte în persoană și trei online — dacă cea a Juliei va fi confirmată oficial. Ea a făcut descoperirea în timp ce își planifica o viitoare călătorie la Inverness.

Julie a spus: „Gândul la o mică familie de Nessie este atât de captivant. Planific o vizită la Inverness mai târziu în acest an și doar mă jucam [pe Google Earth] când am observat cele trei obiecte”.

De ce nu pot fi bărci? Detaliile din imagini

Julie a exclus rapid posibilitatea ca obiectele să fie pur și simplu bărci, subliniind că acestea nu lăsau nicio urmă vizibilă în apă. Imaginile poartă, de asemenea, o marcă temporală din 2026, cu copaci înverziți vizibili, ceea ce sugerează că cadrele sunt recente.

Ea crede că formele seamănă mult mai mult cu niște creaturi marine mari. „Privind mai de aproape și mărind imaginile — nu arată ca niște bărci, ci seamănă cu niște balene sau ceva similar, cu o cocoașă pe spate”.

Julie admite că îi lipsesc cunoștințele locale detaliate ale locuitorilor, dar insistă că nu este o „nebună”. Cu toate acestea, ea crede că observația reprezintă „ceva semnificativ”.

An record pentru aparițiile lui Nessie

În iulie, un vizitator australian a susținut, de asemenea, că a întâlnit legendara fiară, ducând numărul total de apariții din 2026 peste cifra din 2025, cu încă câteva luni rămase din an. Oscar Gray se afla la Castelul Urquhart când a avut loc incidentul.

A observat ceva ridicându-se din apă și a făcut o fotografie.

Un purtător de cuvânt al registrului Nessie a declarat: „Oscar Gray, aflat în vizită din Australia, a raportat că se afla pe țărm la Castelul Urquhart când a văzut partea superioară a unui cap plat, de culoare verde închis, ieșind din apă, destul de departe de țărm. Capul a fost urmat de două cocoașe de aceeași culoare care au ieșit din apă în spatele capului, despre care a crezut că ar fi corpul. Apoi a văzut linii de valuri la aproximativ 500 de metri în spatele cocoașelor, care făceau valuri albe destul de mari, bănuind că proveneau de la coada care înota prin apă”.

Aceștia au adăugat că, odată ce coada a împroșcat apă peste capul său, animalul s-a scufundat înapoi în adâncuri.

În ciuda faptului că a reușit să facă o fotografie, Oscar susține că nu a mai văzut misterioasa creatură în acea zi.