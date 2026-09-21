Ucraina vrea să-și mute rezervele de combustibil din calea atacurilor rusești. Depozite planificate în Ungaria. Premierul Péter Magyar se opune

Companiile MOL și Naftogaz au semnat un memorandum pentru dezvoltarea unor capacități de stocare a combustibilului în Ungaria, în apropierea frontierei cu Ucraina. Viitoarele depozite ar urma să păstreze produse petroliere destinate pieței ucrainene, potrivit Daily News Hungary.

Memorandumul a fost semnat în cadrul Forumului Economic Carpatic, organizat în marja summitului inaugural „Carpathian 8” (C8), desfășurat în vestul Ucrainei între 18 și 20 septembrie.

Ungaria a fost invitată să facă parte din formatul regional, dar nu a aderat la acesta, a precizat luni premierul Péter Magyar. Ministerul ungar de Externe a confirmat că un reprezentant al țării a participat la forum, însă Budapesta nu a semnat declarația adoptată la reuniune.

Depozitele, în apropierea graniței cu Ucraina

Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii de combustibili din Ucraina au determinat Kievul să caute noi rute de aprovizionare și capacități de stocare în afara teritoriului vulnerabil la lovituri.

„Diversificarea rutelor de aprovizionare și crearea unor capacități suplimentare de stocare în afara zonei atacurilor reprezintă o chestiune de stabilitate pentru întreaga piață”, a declarat Serhiy Fedorenko, director general interimar al Naftogaz, compania energetică de stat a Ucrainei.

Depozitarea pe teritoriul Ungariei ar permite păstrarea unor rezerve de combustibil în afara Ucrainei, dar suficient de aproape de frontieră pentru a putea aproviziona piața ucraineană.

Proiectul ar putea deveni astfel o soluție alternativă dacă depozitele sau infrastructura de distribuție din Ucraina sunt grav avariate în urma atacurilor. Nu a fost stabilit încă modul în care combustibilul va fi transportat între Ungaria și Ucraina.

Înțelegerea se referă la produse petroliere, inclusiv carburanți rafinați, și nu la gaze naturale. Cele două companii nu au anunțat încă unde vor fi amplasate depozitele, cum va fi finanțat proiectul și cum vor funcționa acestea.

Șeful Naftogaz susține că proiectul ar putea crește siguranța aprovizionării consumatorilor ucraineni și ar îmbunătăți legăturile energetice dintre Ucraina și Ungaria.

Premierul Ungariei se opune proiectului

Premierul ungar Péter Magyar a declarat luni, în Parlament, că depozitele de combustibil destinate Ucrainei nu vor fi construite în Ungaria atât timp cât TISZA, partidul său, se află la guvernare.

Magyar a spus că a discutat cu șeful MOL, Zsolt Hernádi, care i-ar fi transmis că negocierile cu partea ucraineană și cea americană au început în timpul mandatului fostului guvern condus de Viktor Orbán. Guvernul său nu ar fi primit nicio informare despre aceste discuții.

Premierul a criticat dur conducerea MOL, amintind că statul ungar deține 25% din companie.

„Este complet inacceptabil modul în care a procedat MOL”, a declarat Magyar, care a cerut companiei să trateze statul ungar în conformitate cu poziția sa de acționar și a sugerat că ar putea exista consecințe.

MOL a precizat separat că proiectul se află abia la început și că analiza condițiilor tehnice, financiare și de autorizare ar putea dura mai mulți ani. Compania susține că, în această etapă preliminară, nu era necesară implicarea Guvernului, dar că autoritățile vor fi consultate dacă proiectul va avansa.