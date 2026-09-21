Parlamentar prins cu viteză de peste o sută de ori. Nu i s-a retras permisul din cauza imunității parlamentare

Imunitatea parlamentară se află în centrul unei noi dezbateri în Belgia.

Potrivit Le Figaro, este vorba despre Alain Yzermans, primarul și membrul parlamentului de Houthalen-Helchteren. Conform presei din Belgia, parlamentarul în vârstă de 59 de ani ar fi comis 112 infracțiuni în opt ani.

A primit mai mult de o amendă pe lună din cauza vitezei

Acesta a primit în medie mai mult de o amendă pe lună, marea majoritate fiind legate de excesul de viteză.

În Belgia, un membru al parlamentului nu poate, cu excepția cazurilor de flagrant delict, să fie urmărit penal direct în fața unei instanțe penale în timpul unei sesiuni parlamentare fără autorizația camerei din care face parte.

Alain Yzermans a fost prins depășind limita de viteză de 91 km/h într-o zonă cu restricții de 50 km/h. Cu toate acestea, trecuseră mai multe luni între încălcare și inițierea procedurilor, astfel încât excepția flagrantului delict nu putea fi invocată.

Condamnarea inițială

În procesul inițial, parlamentarul fusese condamnat la o interdicție de a conduce timp de 21 de zile, la o amendă și la obligația de a susține din nou examenul teoretic pentru permis, precum și la plata cheltuielilor de judecată. Cu toate acestea, parchetul din Limburg a recunoscut că nu a respectat procedura necesară referitoare la imunitatea parlamentară a oficialului ales. El însuși a atacat hotărârea.

Hotărârea a fost în cele din urmă declarată inadmisibilă, iar sancțiunile impuse în primă instanță au fost anulate în urma unui al doilea proces. Această decizie a fost întâmpinată cu o dezaprobare fermă din partea publicului belgian.

„Nu vreau să mă ascund de articolul care a fost publicat astăzi despre mine. Înțeleg că oamenii au întrebări. Înțeleg că oamenii sunt furioși. Aș putea găsi scuze, dar nu le voi face”, a promis el inițial, recunoscând că nu are nicio scuză.

„Depășirea vitezei este periculoasă și pur și simplu inacceptabilă. Sunt mai conștient de acest lucru ca niciodată. Am făcut o greșeală și o regret sincer”, a continuat Alain Yzermans.

Ar fi plătit toate amenzile

El susține că a plătit toate amenzile primite, potrivit sursei citate.

„Modul în care s-a desfășurat acest caz mă apasă foarte tare. Și pe mine. Toți sunt egali în fața legii, cred cu tărie asta. O condamnare ar fi fost singurul rezultat just în acest caz. De asemenea, nu am făcut apel pentru că am vrut să-mi accept verdictul. Îmi voi asuma responsabilitatea. Acest lucru nu se va mai întâmpla”, a spus el.

S-a angajat, de asemenea, să urmeze un curs de siguranță rutieră pentru a-și demonstra buna-credință.

„Lupta pentru siguranța rutieră în municipalitatea noastră începe cu mine. V-am trădat încrederea în acest sens și voi face tot ce pot pentru a o recâștiga în viitor”, a concluzionat parlamentarul.