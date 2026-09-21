Volodimir Zelenski, discurs la Adunarea Generală a ONU despre obținerea păcii prin eforturi comune

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că va discuta, la Adunarea Generală a ONU, despre modul în care poate fi obținută pacea prin eforturi comune, având în vedere ultimele atacuri ale Rusiei asupra țării.

Potrivit lui, aceasta este principala sarcină la care ar trebui să lucreze toți liderii lumii. Volodimir Zelenski a făcut declarațiile într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Rusia nu renunță la escaladare și transmite numeroase semnale că este pregătită să extindă războiul. Toate acestea se întâmplă în timp ce stabilitatea mondială a fost deja zdruncinată de acest război. Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra agresorului pentru a pune capăt acestui conflict. Fiecare reacție și fiecare sancțiune cu efect pe termen lung fac parte din presiunea care dă cu adevărat rezultate, iar lumea resimte acest lucru. Însă diplomația trebuie să acționeze în paralel. La Adunarea Generală a ONU, vom discuta despre cum putem obține pacea prin eforturi comune. Aceasta este sarcina principală la care ar trebui să lucreze toți liderii”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că Rusia atacă zilnic orașele din Ucraina. În ziua precedentă, forțele rusești au lansat un atac foarte violent și deliberat asupra orașului Zaporojie.

În urma atacului au fost avariate blocuri de locuințe cu nouă etaje, o clădire universitară, un centru comercial și o centrală termică.

„În Lozova, regiunea Harkov, o femeie a fost ucisă într-un atac cu dronă. Transmit condoleanțe familiei și celor dragi. Alte trei persoane au fost rănite. În total, rușii au lovit 10 dintre regiunile noastre în cursul serii și al nopții”, a declarat președintele.

Zelenski, așteptat la Adunarea Generală a ONU

Potrivit Ukrinform, pe 22 septembrie începe săptămâna la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la sediul Națiunilor Unite din New York. La reuniune este programată și participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Acesta va susține un discurs în cadrul dezbaterilor generale miercuri, 23 septembrie. În aceeași zi, el va participa la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, dedicată temei „Menținerea păcii și securității în Ucraina”.

De asemenea, în timpul vizitei la New York, Volodimir Zelenski își dorește să se întâlnească cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.