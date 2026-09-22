POLITICO: Un aliat al Giorgiei Meloni, mesaj pentru UE despre Marine Le Pen: Nu poate exista cordon sanitar

Într-un interviu acordat POLITICO, Procaccini a afirmat că instituțiile europene și Partidul Popular European (PPE) ar trebui să fie „curajoase” în relația cu partidul Patrioții, formațiune din care face parte și Adunarea Națională (RN), partidul lui Marine Le Pen.

„Nu există cum să aplicăm cordonul sanitar Republicii Franceze”, a declarat Procaccini, referindu-se la practica informală prin care partidele tradiționale încearcă să excludă formațiunile de extremă dreapta de la putere.

Procaccini invocă „calea Meloni”

Procaccini a comparat situația posibilă a lui Marine Le Pen cu venirea la putere a Giorgiei Meloni în Italia, în 2022. După victoria lui Meloni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderul PPE, Manfred Weber, au încercat să construiască relații de colaborare cu guvernul de la Roma.

Liderul ECR a spus că speră ca Marine Le Pen să urmeze ceea ce el numește „calea Meloni” în relația cu Comisia Europeană, descrisă drept „pragmatică, sinceră, deschisă, onestă și coerentă”.

Procaccini a recunoscut însă că dreapta franceză este, în mod tradițional, mai puțin proeuropeană și mai puțin prooccidentală decât formațiunea Giorgiei Meloni. El s-a declarat totuși „optimist” că o eventuală guvernare Le Pen nu va adopta o politică distructivă față de Uniunea Europeană.

În același timp, Procaccini a susținut propunerea Adunării Naționale de reducere la jumătate a contribuției Franței la bugetul Uniunii Europene. Acesta a afirmat că ECR nu susține existența unui „buget gigant” al UE.

Siegfried Mureșan avertizează asupra radicalizării

Perspectiva unei colaborări cu Marine Le Pen nu este împărtășită de toți politicienii europeni.

Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și premier desemnat al României, a declarat pentru POLITICO că se așteaptă la o schimbare a poziționării partidului lui Le Pen.

„Cred că, sub conducerea lui Marine Le Pen, partidul anti-european din Franța se va radicaliza în următoarele luni”, a afirmat Mureșan.

Adunarea Națională face parte din grupul Patrioților din Parlamentul European. În eventualitatea unei victorii electorale a lui Le Pen, ECR ar putea avea astfel un potențial aliat în promovarea unor politici mai eurosceptice la nivel european.

Disputa privind cooperarea cu dreapta

În Parlamentul European, PPE s-a bazat tot mai mult, după alegerile europene din 2024, pe voturile unor grupări situate la dreapta sa pentru adoptarea unor măsuri privind politica de mediu și migrația.

Liderul PPE, Manfred Weber, a indicat trei principii pentru cooperare: orientarea proeuropeană, respectarea statului de drept și susținerea Ucrainei.

Procaccini consideră însă că PPE ar trebui să fie mai deschis către colaborarea cu grupările de dreapta și susține formarea unei majorități de centru-dreapta pentru modificarea unor prevederi ale Pactului verde european și pentru stimularea competitivității UE.

El a afirmat că ECR ajunge uneori să joace rolul de intermediar între PPE și Patrioți, deoarece popularii europeni evită negocierile directe cu formațiunile de extremă dreapta.

„Dacă este nevoie să fim un fel de punte, suntem capabili să fim puntea” cu Adunarea Națională, a declarat Procaccini.