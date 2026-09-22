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O româncă este noua Miss Italia. Cine este Sarah Rizea

O tânără de origine română este noua Miss Italia. Sarah Rizea, sportivă la echipa națională de înot artistic a Italiei, a fost încoronată Miss Italia 2026.
O româncă este noua Miss Italia. Cine este Sarah Rizea
sursa foto: X
Andreea Tobias
22 sept. 2026, 09:02, Știri externe
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Sarah Rizea are 18 ani și a concurat la Miss Italia după ce a câștigat titlul de Miss Liguria. Ea s-a născut la Moncalieri, lângă Torino, pe 8 noiembrie 2007 și din 2019 locuiește în Liguria.

Tatăl ei, Marian, este tâmplar, iar mama, Alina, lucrează la Biroul de imigrare al Poliției din Savona.

Sarah Rizea este o sportivă de succes.  A început să înoate la 8 ani, într-un bazin din Torino, și apoi a început să facă sport de performanță.

Ea a debutat în lotul național de înot artistic al Italiei în 2021. Continuarea pe Mediafax Italia.

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