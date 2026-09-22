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Trump lucrează la un acord comercial masiv cu un aliat al Rusiei, pe fondul războiului comercial cu Canada

Președintele SUA Donald Trump a declarat că lucrează la o tranzacție „masivă” pentru a cumpăra îngrășăminte din Belarus, îndepărtându-se de principalul furnizor, Canada, pe fondul escaladării disputei comerciale, și îndreptându-se în schimb către un aliat al Rusiei.
Trump lucrează la un acord comercial masiv cu un aliat al Rusiei, pe fondul războiului comercial cu Canada
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
22 sept. 2026, 08:46, Știri externe
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Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth că „Statele Unite lucrează la o tranzacție uriașă privind achiziționarea de potasiu din Belarus”. Președintele american a invocat prețul mult mai mic, comparativ cu produsele achiziționate din Canada. „Prețul ar fi mult mai mic decât cel pe care îl plătim în prezent Canadei, o veste foarte bună pentru fermierii și crescătorii de animale.”

În ultimele săptămâni, Trump și-a intensificat războiul comercial cu Canada, un aliat pe termen lung al SUA și cel mai mare furnizor de potasiu al țării, potrivit The Guardian.

Anunțul de luni arată disponibilitatea Washingtonului de a continua dialogul cu Minskul, în ciuda represiunii disidenților și a sprijinului acordat invadării Ucrainei de către Rusia.

SUA importă cea mai mare parte a potasiului, o substanță chimică utilizată la fabricarea îngrășămintelor, iar prețurile au crescut vertiginos după începerea războiului din Ucraina în 2022.

În 2024, 79% proveneau din Canada, 11% din Rusia și 4% din Belarus, potrivit US Geological Survey.

Relațiile cu Belarus au fost dezghețate discret

Washingtonul a acționat discret pentru a dezgheța relațiile cu Belarus sub a doua administrație a lui Trump. Săptămâna trecută, Belarus a eliberat 25 de prizonieri politici, în timp ce SUA au ridicat sancțiunile impuse două companii ale țării.

Însă sute de persoane rămân în închisoare după ce președintele Alexandr Lukașenko, aflat la putere din 1994, a înăbușit protestele de masă împotriva realegerii sale în 2020 , care au fost urmate de un val de sancțiuni.

Țările occidentale au presat din nou Belarusul cu sancțiuni în 2022, după ce Minskul a permis Moscovei să invadeze Ucraina prin teritoriul său.

Lidera opoziției exilate din Belarus, Sviatlana Tsihanouskaya, a avertizat luni că orice acord cu Lukașenko este „foarte riscant”.

„Poziția noastră este că nu este momentul să facem comerț cu regimul în timp ce toate veniturile din potasiu merg către represiune, merg către sprijinirea mașinii de război rusești”, a declarat Tsikhanouskaya pentru Agence France-Presse.

 

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