Atacuri aeriene rusești în Ucraina: Cel puțin doi morți și șase răniți, în timp ce Zelenski se află la New York

„Inamicul a atacat patru districte din regiune cu rachete, drone și artilerie”, a scris Oleksandr Ganzha, șeful administrației militare a regiunii Dnipropetrovsk, pe Telegram. „În Dnipro, depozite și o afacere au fost grav avariate. Două persoane au fost ucise”, a adăugat el, menționând și șase răniți, potrivit Le Figaro.

Situri industriale au fost vizate și în Krîvîi Rig și Pavlograd, două orașe din regiune, potrivit oficialului. Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, marți după-amiază, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației. Washingtonul și-a reluat eforturile de mediere diplomatică menite să găsească o soluție la războiul din Ucraina, care durează de mai bine de patru ani.

Zelenski va avea numeroase întâlniri la New York

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, o vizită diplomatică intensă care include o nouă întrevedere extrem de importantă cu președintele american Donald Trump. Principalele teme de pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri vizează strategiile de încheiere a războiului declanșat de Rusia și stabilirea unor noi măsuri concrete pentru dezescaladarea conflictului. Programul liderului de la Kiev la New York este unul extrem de încărcat. Zelenski a anunțat că va avea aproximativ 20 de întrevederi bilaterale. Pe lângă discuțiile cu oficialii americani și membrii Congresului SUA, președintele ucrainean se va întâlni cu lideri ai unor organizații internaționale și cu reprezentanți majori din mediul de afaceri. De asemenea,în cadrul vizitei, Ucraina urmează să semneze un nou acord strategic privind furnizarea sau producția de drone.