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Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA în Irlanda, în drum spre New York. Ce se știe despre discuția cu Ratcliffe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA, John Ratcliffe, pe aeroportul Shannon din Irlanda, în drum spre New York, unde urmează să aibă mai multe întrevederi, inclusiv cu Donald Trump.
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA în Irlanda, în drum spre New York. Ce se știe despre discuția cu Ratcliffe
Maria Nițu
22 sept. 2026, 08:41, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, pe aeroportul Shannon din Irlanda, în timp ce se deplasa spre New York pentru Adunarea Generală a ONU, potrivit Reuters, care citează două persoane familiarizate cu întâlnirea.

Întâlnirea a avut loc în timpul unei opriri pentru realimentarea aeronavelor. Una dintre surse a descris discuția drept informală. Cele două persoane nu au oferit detalii despre subiectele discutate.

John Ratcliffe, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), depune mărturie în cadrul audierii Comisiei speciale pentru informații a Camerei Reprezentanților din Statele Unite privind „Evaluarea anuală a amenințărilor la nivel mondial pentru 2026”, la Capitoliul SUA din Washington, DC, SUA, joi, 19 martie 2026. Sursa foto: Andrew Thomas / CNP/ABACAPRESS.COM

John Ratcliffe se întorcea de la o întâlnire cu președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, în timp ce Volodimir Zelenski se îndrepta spre New York pentru o serie de întâlniri, inclusiv cu președintele american Donald Trump.

Întâlnirea acestora are loc la mai puțin de o lună după ce directorul CIA a călătorit la Moscova, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt din domeniul serviciilor de informații.

Potrivit Reuters, discuțiile de la Moscova s-au concentrat asupra situației din Ucraina, însă nici Ratcliffe, nici CIA și nici partea rusă nu au oferit public detalii despre acestea.

Ziarul „The New York Times” a relatat anterior că John Ratcliffe a profitat de vizita sa la Moscova pentru a vorbi despre poziția Rusiei în război, îndemnând oficialii ruși să ajungă la un acord înainte ca situația lor să se agraveze.

Președintele Donald Trump a minimizat ulterior importanța respectivei călătorii, calificând-o drept una de rutină și afirmând că Ratcliffe nu fusese trimis să transmită vreun mesaj anume.

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