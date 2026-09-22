Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA în Irlanda, în drum spre New York. Ce se știe despre discuția cu Ratcliffe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, pe aeroportul Shannon din Irlanda, în timp ce se deplasa spre New York pentru Adunarea Generală a ONU, potrivit Reuters, care citează două persoane familiarizate cu întâlnirea.

Întâlnirea a avut loc în timpul unei opriri pentru realimentarea aeronavelor. Una dintre surse a descris discuția drept informală. Cele două persoane nu au oferit detalii despre subiectele discutate.

John Ratcliffe se întorcea de la o întâlnire cu președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, în timp ce Volodimir Zelenski se îndrepta spre New York pentru o serie de întâlniri, inclusiv cu președintele american Donald Trump.

Întâlnirea acestora are loc la mai puțin de o lună după ce directorul CIA a călătorit la Moscova, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt din domeniul serviciilor de informații.

Potrivit Reuters, discuțiile de la Moscova s-au concentrat asupra situației din Ucraina, însă nici Ratcliffe, nici CIA și nici partea rusă nu au oferit public detalii despre acestea.