Coreea de Nord a testat un nou sistem de armament cu rachete hipersonice

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat că dezvoltarea armei va consolida pregătirea de război a țării și va cauza inamicilor săi o „durere de cap incurabilă”, a declarat agenția oficială de știri coreeană (KCNA). El nu a descris ce este arma, relatează AP.

Kim a observat testele de duminică împreună cu fiica sa adolescentă, considerată ca o potențială succesoare.

Armata sud-coreeană a detectat duminică lansarea de către Coreea de Nord a două rachete cu rază scurtă de acțiune, la interval de trei ore, în zona de coastă estică Wonsan. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat că rachetele au zburat aproximativ 450 și 600 de kilometri spre mare, în timp ce armata japoneză a declarat că au aterizat în ape din afara zonei economice exclusive a țării.

Exerciții cu foc real

Lansările au prelungit o serie recentă de demonstrații militare, inclusiv exerciții cu foc real și punerea în funcțiune a unei noi nave de război, în timp ce Kim continuă să-și etaleze programul nuclear în creștere, în ciuda apelurilor SUA de a reînvia diplomația.

După ani de teste intensificate, Coreea de Nord pare să aibă acum un arsenal extins de rachete cu capacitate nucleară, inclusiv arme cu rază lungă de acțiune, capabile să ajungă pe continentul american, și sisteme cu rază scurtă de acțiune, concepute pentru a depăși apărarea antirachetă din Coreea de Sud și Japonia.

Viteză de peste cinci ori mai mare decât cea a sunetului

Printre armele testate de Coreea de Nord în ultimii ani se numără diverse sisteme de rachete echipate cu presupuse arme hipersonice, concepute să se deplaseze cu o viteză de peste cinci ori mai mare decât cea a sunetului. Viteza și manevrabilitatea lor sunt menite să le ajute să evite apărarea regională antirachetă, dar unii experți s-au întrebat dacă acestea au atins în mod constant vitezele declarate de Nord în timpul testelor.

Fotografiile KCNA de la teste au arătat ceea ce păreau a fi două rachete echipate cu vehicule conice cu aripioare, lansate din camioane. Kim este văzut privind un ecran de monitorizare care identifică racheta ca fiind un Hwasong-11Ma, un sistem pe care Coreea de Nord l-a descris anterior ca fiind hipersonic.

Lansările au fost cele mai recente dintr-o serie de demonstrații de utilizare a armelor de către Coreea de Nord, chiar după ce președintele american Donald Trump a redus luna trecută un exercițiu militar comun cu Coreea de Sud, într-un efort aparent de a reînvia diplomația cu Kim, care a numit astfel de exerciții repetiții de invazie.