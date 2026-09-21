Trei persoane au fost rănite într-o explozie în zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud

„Un soldat a fost grav rănit în timpul unei operațiuni în Zona Demilitarizată în care a fost implicată Divizia 25 Infanterie”, a declarat un oficial militar pentru canalul de televiziune,relatează Le Figaro.

Potrivit Yonhap TV, în acest moment nu se știe dacă mina care a provocat accidentul a fost amplasată de forțele nord-coreene sau sud-coreene.

Se estimează că peste 800.000 de mine infestează DMZ, o zonă tampon cu lățimea de 4 km, care împarte Peninsula Coreeană pe aproape 250 km. Multe dintre aceste dispozitive datează din timpul Războiului din Coreea (1950-1953), dar altele au fost amplasate în anii care au urmat sau chiar mai recent, pentru a preveni infiltrarea inamică.

De când liderul nord-coreean Kim Jong Un a renunțat oficial la orice posibilitate de reunificare cu Sudul la sfârșitul anului 2023, armata Phenianului a amplasat noi mine și a construit noi fortificații în încercarea de a face granița și mai etanșă.