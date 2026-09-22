Rușii din străinătate au votat masiv împotriva partidului lui Putin. „Rusia Unită”, zdrobită în exit-pollurile din diaspora

Într-unul dintre sondajele realizate la ieșirea de la urne, „Oameni Noi” a obținut 43%, iar Partidul Comunist 18,3%. „Rusia Unită”, formațiunea aflată la putere, a primit 5,5%, anunță Euronews. Al doilea exit-poll, realizat de mișcarea de opoziție Vesna și proiectul Progress, indică o diferență și mai mare. „Oameni Noi” a obținut 47,3%, comuniștii 19,2%, iar „Rusia Unită” doar 2,8%.

Aproape 15.700 de alegători au fost chestionați

Primul proiect, Vote Abroad, a realizat sondajul în 27 de secții din 22 de țări și a colectat aproape 15.700 de răspunsuri. În zece țări, printre care Germania, Finlanda și Armenia, „Rusia Unită” nu ar fi depășit pragul de 5% necesar pentru obținerea de mandate pe lista federală.

Cel de-al doilea exit-poll a acoperit 18 secții din 17 țări. Potrivit organizatorilor, „Oameni Noi” s-a clasat pe primul loc în toate secțiile analizate.

Rezultatele oficiale din Rusia arată însă o situație complet diferită. Comisia Electorală Centrală a raportat pentru „Rusia Unită” aproximativ 57,8% din voturi. Partidul Comunist a obținut aproape 14%, LDPR aproximativ 9%, iar „Oameni Noi” sub 8%. Partidul lui Putin urmează să dețină 355 dintre cele 450 de locuri din Duma de Stat, potrivit rezultatelor preliminare.

Diferența dintre votul din Rusia și cel din străinătate

Ivan Jdanov, directorul proiectului Progress, a declarat pentru Euronews că diferența dintre rezultatele oficiale din Rusia și cele ale exit-pollurilor este „foarte mare”. Potrivit acestuia, 83,5% dintre participanții la sondajul proiectului care au răspuns la întrebarea privind încrederea nu au spus că au încredere deplină sau majoritară în rezultatele oficiale.

Jdanov a precizat însă că voturile exprimate în străinătate nu sunt suficiente pentru a schimba componența Dumei. În opinia sa, importanța lor este mai degrabă aceea că oferă o imagine diferită asupra preferințelor alegătorilor ruși aflați în afara țării.

This is how Putin’s United Russia wins In the Russian village of Azanovo, Mari El, a commission member dropped two stacks of ballots into the box and forgot about the livestream camera. pic.twitter.com/JbrsPBDeQV — Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2026

Rușii anti-război au rămas fără opțiunea preferată

Organizatorii Vote Abroad susțin că mulți dintre cei chestionați au indicat opoziția față de războiul din Ucraina drept principal criteriu de vot. Partidul liberal „Iabloko”, singura formațiune înregistrată care s-a pronunțat împotriva războiului, nu a putut participa pe lista federală. Potrivit Euronews, alegătorii care doreau o opțiune anti-război au votat în principal „Oameni Noi”.

În total, aproximativ 1,8 milioane de cetățeni ruși aflați în străinătate aveau drept de vot. Ministerul rus de Externe a anunțat că 212.000 de persoane au votat în afara țării, față de 191.000 la alegerile precedente. Pentru alegătorii din străinătate, scrutinul din 2026 a avut și o particularitate importantă. Aceștia au putut vota doar pentru listele federale de partid, nu și pentru candidații din circumscripțiile uninominale, ca în 2021.