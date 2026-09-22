Republica Moldova instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Aproape 60% din energia electrică va fi importată

Propunerea Guvernului care vizează o stare de urgență de 60 de zile urmează să fie înaintată Parlamentului Republicii Moldova pentru examinare și aprobare.

Potrivit Guvernului, aproximativ 59% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova va trebui acoperit din import în această iarnă. În orele de vârf, necesarul este estimat la 400-450 MW, în condițiile în care aproximativ 360 MW reprezintă capacitate garantată.

În ceea ce privește gazele naturale, peste 90% din necesarul pentru sezonul rece este deja contractat. Guvernul precizează că în prezent nu există riscul unei insuficiențe a volumelor, însă prețurile de pe piețele internaționale generează riscuri financiare și necesită resurse suplimentare pentru achiziții și completarea stocurilor obligatorii.

Situația carburanților s-a îmbunătățit în ultimele săptămâni. Stocurile au crescut de la aproximativ 3,5 zile de consum la începutul lunii august la circa 10 zile în prezent, iar numărul stațiilor care raportează lipsuri a scăzut de la 109 la mai puțin de șapte.

Cu toate acestea, autoritățile avertizează că riscurile se mențin, pe fondul perturbărilor de pe piețele regionale și internaționale.

În sectorul hidrologic, Guvernul invocă deficitul sever de apă de pe râurile Nistru și Prut, care poate afecta capacitatea de captare și alimentarea populației cu apă potabilă.

Sprijinirea populației, o prioritate

Autoritățile subliniază că sectoarele energetic și hidrologic sunt interconectate: infrastructura de apă depinde de alimentarea cu energie electrică, în timp ce seceta afectează producția de energie hidro.

Instituirea stării de urgență ar permite adoptarea unor măsuri pentru menținerea stocurilor și a importurilor, protejarea consumatorilor și a infrastructurii critice și prevenirea penuriilor și întreruperilor. Măsurile urmăresc asigurarea continuității furnizării energiei, căldurii, apei și carburanților.

Premierul Vasile Tofan a subliniat că sprijinirea populației rămâne o prioritate, în condițiile presiunilor tot mai mari asupra gospodăriilor.

„Anul trecut am acoperit 620 de mii de gospodării și, probabil, în acest an această cifră va fi chiar mai mare”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a precizat anterior că Guvernul va trebui să suplimenteze fondurile destinate compensațiilor pentru sezonul rece, în condițiile creșterii prețurilor la energie și ale riscurilor de pe piețele internaționale.