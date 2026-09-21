Republica Moldova va institui stare de urgență energetică și hidrologică. România, parte din planul de criză

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, după ședința de luni a Consiliului Național de Securitate, că autoritățile au convenit asupra necesității declarării stării de urgență. Măsura ar urma să permită Guvernului să intervină rapid în cazul unor probleme de aprovizionare cu energie și combustibili sau dacă debitul Nistrului continuă să scadă.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Mobilizarea tuturor instituțiilor este esențială – economia și cetățenii trebuie să fie aprovizionați fără întrerupere cu resurse energetice”, a transmis Maia Sandu.

Probleme sunt și în aprovizionarea cu carburanți. Cotațiile motorinei au depășit 1.500 de dolari pe tonă, în condițiile în care piața internațională este afectată de blocajul din Strâmtoarea Ormuz și de problemele de transport prin Bab-el-Mandeb, după escaladarea conflictului din Yemen.

Interconexiunile cu România, pregătite pentru situații de urgență

Guvernul de la Chișinău va elabora planuri pentru mai multe scenarii, astfel încât fiecare instituție să știe ce măsuri trebuie să ia dacă apar probleme de aprovizionare.

Autoritățile trebuie să asigure rute alternative pentru alimentarea cu energie electrică în sezonul rece. În caz de urgență, Republica Moldova ar putea folosi interconexiunile de 110 kV cu România și ar putea crește cantitatea de energie electrică importată din România.

Instituțiile responsabile trebuie, de asemenea, să constituie rezerve de echipamente și piese de schimb pentru intervenții în cazul unor avarii, să asigure stocurile necesare de gaze și să creeze treptat stocuri de urgență de produse petroliere.

„Riscul cel mai mare este însă să rămânem fără suficiente cantități”, a declarat Maia Sandu.

Debitul Nistrului, la un nivel alarmant

Starea de urgență vizează și situația hidrologică, după ce debitul Nistrului a scăzut puternic din cauza secetei.

Între 1 și 20 septembrie, debitul de apă care a intrat în lacul de acumulare Novodnistrovsk, situat pe Nistru, în Ucraina, în amonte de Republica Moldova, a fost în medie de 23 de metri cubi pe secundă, față de un nivel normal de 100-120 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei din lac a ajuns la un minim istoric, iar scăderea debitului afectează cantitatea de apă care ajunge în Republica Moldova.

Debitele reduse ale râurilor au diminuat și producția de energie electrică în regiune, contribuind la creșterea prețurilor pe piața regională.

Probleme sunt și în aprovizionarea cu carburanți. Cotațiile motorinei au depășit 1.500 de dolari pe tonă, în condițiile în care aprovizionarea de pe piața internațională este afectată de blocajele din Strâmtoarea Ormuz și și problemele de transport prin Bab-el-Mandeb, după escaladarea conflictului din Yemen.

Infrastructura energetică va fi protejată inclusiv împotriva dronelor

Obiectivele esențiale pentru alimentarea cu energie a Republicii Moldova vor beneficia de protecție sporită în fața unor eventuale acțiuni ostile, inclusiv a atacurilor cu drone. Autoritățile trebuie să se asigure și că funcționarea acestora poate fi restabilită rapid în cazul unor incidente.

Măsuri suplimentare vor fi luate împotriva atacurilor cibernetice, iar vulnerabilitățile critice deja identificate trebuie remediate cu prioritate.

Instituțiile vor căuta și soluții, inclusiv digitale, pentru avertizarea populației în situații de criză, până când sistemul național MD-Alert va deveni funcțional.

Compensații pentru sezonul rece

Guvernul trebuie să asigure fondurile necesare pentru continuarea mecanismului de compensare pe întreaga perioadă a sezonului rece. Ajutorul acordat va fi stabilit în funcție de evoluția tarifelor și de gradul de vulnerabilitate al fiecărei gospodării.

„Nu o să vă spun că va fi ușor, dar sunt convinsă că vom trece și prin această iarnă și că vom continua să fim alături de familii, mai ales de cele mai vulnerabile”, a declarat Maia Sandu.

De asemenea, vor fi pregătite recomandări pentru economisirea energiei și instrucțiuni pentru populație în cazul unor întreruperi temporare de electricitate, gaze sau căldură.

Republica Moldova a mai instituit în acest an stare de urgență în sectorul energetic, după ce atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei au dus la deconectarea liniei electrice Vulcănești–Isaccea. Ulterior, starea de urgență a fost înlocuită cu stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic.