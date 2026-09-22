Meta interzice promovarea unei piese de teatru pe motiv că încurajează feminismul

Când Teatre Raval, recent redeschis, cu o capacitate de 193 de spectatori, a întrebat Meta, compania-mamă a celor două site-uri de socializare, de ce publicitatea sa a fost blocată, compania a răspuns că „orice mențiune despre drepturile civile, feminism sau reformă socială, subiecte centrale pentru opera lui Woolf, este de obicei încadrată la «subiecte sociale» de sistemul nostru automat” și este filtrată, potrivit The Guardian.

Pentru a rezolva situația, Meta a recomandat eliminarea „cuvintelor cheie”, astfel încât textul să nu pară că încurajează activismul.

Teatrul a publicat o declarație în care spunea: „Ne simțim obligați să vorbim despre nedreptatea și încălcarea drepturilor noastre prin faptul că ni se permite să promovăm o operă feministă, în special o operă a Virginiei Woolf, născută în 1882”.

„Ce putem face? Ca teatru, trebuie să ne facem cunoscute activitățile… și trebuie să folosim rețelele de socializare pentru ca oamenii să fie la curent cu activitățile culturale.”

Putere nelimitată pentru rețelele de socializare

Producția scenică, un spectacol solo cu Clara Sanchis în rolul principal, este o adaptare a unei serii de discursuri pe care Woolf le-a ținut în 1928 la Newnham și Girton, care erau pe atunci singurele două colegii de la Universitatea Cambridge care admiteau femei.

Discuțiile au fost publicate ca eseu în anul următor despre situația femeilor în societate și accesul lor la educație. Femeile fuseseră admise să studieze la Cambridge încă din 1869, dar nu li s-a permis să absolve cu o diplomă până în 1948.

Woolf a spus că, pentru a produce ficțiune de înaltă calitate, „o femeie trebuie să aibă bani și o cameră proprie”. Ea a scris în jurnalul ei că se aștepta să fie atacată ca feministă pentru ceea ce scrisese.

„Nu știm dacă publicitatea a fost respinsă din cauza numelui Virginiei Woolf sau din cauza cuvântului feminism sau a ambelor. În orice caz, este o modalitate de a șterge de pe hartă progrese care au durat secole pentru a fi realizate. Am dat rețelelor de socializare putere nelimitată și în fiecare zi putem vedea cât de periculos este acest lucru. Este părtinire și manipulare”, a declarat Sanchis pentru ziarul La Vanguardia.