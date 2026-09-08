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Meta lansează un agent personal cu inteligență artificială pentru cei care caută ajutor la sarcinile zilnice

Meta a lansat marți un agent de inteligență artificială personală, Muse, pentru persoanele care caută ajutor cu sarcinile zilnice, cum ar fi programul, cumpărăturile și, după cum spune compania, transformarea „obiectivelor pe termen lung în planuri de acțiune”.
Meta lansează un agent personal cu inteligență artificială pentru cei care caută ajutor la sarcinile zilnice
Sursa foto: Mediafax Foto/ ZUMA Press/Hepta
Laurentiu Marinov
08 sept. 2026, 22:47, Știrile zilei
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Meta, compania-mamă a Instagram și Facebook pune accent pe caracteristicile de siguranță și confidențialitate ale agentului, care deocamdată este disponibil doar în SUA. Muse, a transmis Meta, rulează pe un program virtual dedicat și securizat, care găzduiește atât agentul, cât și datele utilizatorului, potrivit AP.

Oamenii pot trimite mesaje agentului într-o aplicație separată, numită Muse, sau îi pot trimite mesaje prin WhatsApp. Aceasta poate gestiona sarcini simple precum trimiterea unui e-mail sau rezervarea unei călătorii, sau obiective mai mari, pe termen lung, cum ar fi crearea unui plan de exerciții pe un an sau înființarea unei noi afaceri.

„Odată ce o persoană împărtășește un obiectiv cu Muse, aceasta o ajută să dezvolte un plan personalizat și să își coordoneze timpul și resursele, apoi avansează munca pe cont propriu. Poate deschide un browser, poate completa formulare și poate negocia în numele ei”, a precizat Meta într-o postare pe blog.

Chatboții nu vor acționa în numele utilizatorului

Companiile de tehnologie promovează agenții de inteligență artificială ca fiind următorul pas după chatboții, care pot răspunde la întrebări și pot recupera informații, dar nu vor acționa în numele utilizatorului.

La nivelul său cel mai elementar, un agent de inteligență artificială funcționează ca un program de calculator tradițional, creat de om, care execută o sarcină, cum ar fi lansarea unei aplicații. Totuși, în combinație cu un model de limbaj extins bazat pe inteligență artificială, acesta poate căuta cunoștințe care îi permit să finalizeze sarcini fără instrucțiuni explicite, pas cu pas. Aceasta înseamnă că, în loc să te ajute doar să scrii limbajul unui e-mail, teoretic poate gestiona întregul proces – primirea unui mesaj de la colegul tău, identificarea a ceea ce ai putea dori să spui și transmiterea răspunsului de unul singur.

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