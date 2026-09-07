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AI-ul poate face cumpărături în locul nostru. Revolut și Visa au testat prima plată inițiată de un agent AI în Franța

Un agent de inteligență artificială a inițiat o plată reală în Franța, într-un test realizat de Revolut împreună cu Visa. Cu acordul clientului, AI-ul poate parcurge etapele unei cumpărături până la plată, în timp ce utilizatorul își păstrează controlul asupra tranzacției.
AI-ul poate face cumpărături în locul nostru. Revolut și Visa au testat prima plată inițiată de un agent AI în Franța
Plată online cu telefonul și cardul bancar, imagine ilustrativă/sursa foto: Pexels
Maria Miron
07 sept. 2026, 10:59, Știrile zilei
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Compania britanică Revolut a anunțat luni că a realizat, în colaborare cu Visa, „prima plată securizată inițiată de inteligența artificială” în Franța. Potrivit Le Figaro, experimentul a urmărit să testeze modul în care asemenea plăți ar putea funcționa în situații reale de cumpărare, fără să elimina mecanismele de protecție existente.

Concret, după ce primește autorizarea clientului, un agent AI poate parcurge diferitele etape ale unei achiziții, până la efectuarea plății. În cadrul testului, agentul experimental al Visa a inițiat o tranzacție reală la un comerciant online.

Plata a fost autentificată prin sistemul Visa Payment Passkey, care permite confirmarea identității utilizatorului prin metode precum amprenta, recunoașterea facială sau codul de deblocare al dispozitivului, fără parolă sau cod primit prin SMS.

Plățile sunt făcute cu acordul clientului

Agentul AI nu are acces nelimitat la banii utilizatorului. Revolut a explicat că tranzacțiile se fac cu acordul clientului și folosesc infrastructura existentă a Visa, care include măsuri de securitate pentru carduri, verificarea identității și monitorizarea în timp real a tentativelor de fraudă.

Visa dezvoltă deja tehnologii prin care agenții AI pot căuta produse, le pot selecta și le pot cumpăra în numele consumatorilor, în limitele stabilite în prealabil de aceștia. Compania precizează că utilizatorul este cel care stabilește ce poate face agentul și în ce condiții poate efectua o plată.

Nu este prima tranzacție de acest fel din Europa

Experimentul Revolut și Visa este o premieră pentru Franța, nu pentru întreaga Europă. În martie, banca spaniolă Santander și Mastercard au realizat deja prima plată completă din Europa executată de un agent de inteligență artificială.

Tot mai mulți consumatori folosesc instrumente AI pentru a căuta și compara produse înainte de a face o achiziție. În Franța, 51% din populație utilizează inteligența artificială generativă, potrivit ediției din 2026 a Barometrului digital, un studiu anual privind utilizarea tehnologiilor și serviciilor digitale, citat de Revolut.

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