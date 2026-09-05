Inteligența artificială scumpește telefoanele și laptopurile. „RAMageddon” zguduie piața electronicelor

Prețurile telefoanelor, laptopurilor și consolelor au început deja să crească, iar comercianții se așteaptă la noi scumpiri. Potrivit Financial Times, în spatele acestei evoluții se află dezvoltarea accelerată a infrastructurii necesare inteligenței artificiale și cererea uriașă de cipuri de memorie.

Problema nu este că telefoanele și serverele AI folosesc neapărat aceleași componente, ci că marii producători de memorii își direcționează tot mai mult capacitatea de producție către cipurile mai performante și mai profitabile destinate centrelor de date.

Astfel, rămâne mai puțină capacitate disponibilă pentru memoriile obișnuite folosite în telefoane, calculatoare și alte produse electronice.

AI-ul consumă tot mai multă memorie, consumatorii plătesc prețul

Memoria DRAM este una dintre componentele esențiale ale dispozitivelor electronice. Altfel spus, este memoria de lucru pe care un telefon sau un calculator o folosește pentru a rula aplicațiile și programele.

Centrele de date necesare dezvoltării și funcționării sistemelor de inteligență artificială au nevoie însă de cantități foarte mari de memorie. Producătorii au răspuns cererii mutând o parte din producție către memoriile de mare capacitate și performanță folosite pentru AI.

Consecințele au ajuns rapid în piața produselor pentru consumatori. Prețurile memoriilor au crescut puternic, iar costurile mai mari sunt greu de absorbit integral de producătorii de telefoane și calculatoare.

Cele mai recente date ale companiei de cercetare de piață TrendForce arată că cererea uriașă de memorie pentru serverele AI continuă să reducă oferta disponibilă pentru PC-uri și smartphone-uri, menținând presiunea asupra prețurilor.

Telefoane mai scumpe sau cu mai puțină memorie

Analiștii spun că producătorii au mai multe variante pentru a face față costurilor: pot crește prețul dispozitivelor, pot accepta profituri mai mici sau pot reduce cantitatea de memorie și spațiul de stocare oferite cumpărătorilor.

International Data Corporation (IDC), o altă firmă de cercetare a pieței, avertiza încă de la începutul anului că unele dispozitive noi ar putea veni cu specificații mai slabe decât cele cu care consumatorii s-au obișnuit. Un telefon care ar fi avut anterior 12 GB de RAM și 256 GB spațiu de stocare ar putea, de exemplu, să fie lansat cu 8 GB RAM și 128 GB, fără ca prețul să scadă în aceeași măsură.

Cele mai vulnerabile sunt produsele ieftine, unde marjele producătorilor sunt mici și există mai puțin loc pentru absorbirea costurilor suplimentare. În aceste condiții, se așteaptă ca majorarea costurilor memoriilor să fie transferată către cumpărători prin prețuri mai mari ale smartphone-urilor.

Criza nu se va încheia prea curând

Problema nu pare să fie una de scurtă durată. IDC estimează că dificultățile privind aprovizionarea cu memorii vor continua pe parcursul anului 2026 și probabil o bună parte din 2027. Chiar dacă ritmul scumpirilor ar încetini, prețurile vor rămâne ridicate, iar revenirea rapidă la cele din 2025 este puțin probabilă.

Situația este suficient de gravă încât industria a botezat-o „RAMageddon”, un joc de cuvinte între RAM, memoria utilizată de calculatoare și telefoane, și „Armageddon”, termen folosit pentru a desemna o catastrofă de proporții uriașe.

Iar efectele nu se limitează la telefoane și laptopuri. Tabletele, consolele de jocuri, dispozitivele purtabile și alte electronice care folosesc memorii sunt expuse acelorași presiuni.

Pentru cumpărători, rezultatul poate fi unul dintre cele mai neplăcute: electronice mai scumpe sau, dacă majorările de preț sunt mai mici, dispozitive cu memorie și spațiu de stocare reduse.