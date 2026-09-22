Armata SUA cumpără drone ucrainene de supraveghere cu rază lungă de acțiune. Contract de 10,6 milioane de dolari

Armata SUA urmează să achiziționeze drone de recunoaștere Raybird, dezvoltate în Ucraina, în cadrul unui contract în valoare de 10,64 milioane de dolari, conform Kyiv Post.

Achiziția americanilor este de fapt un semn că există un interes imens pentru tehnologiile ucrainene dezvoltate și testate în condiții de război.

Contractul a fost atribuit companiei Skyeton Inc., filiala americană a producătorului ucrainean de drone Skyeton, cu sediul în North Las Vegas, potrivit unui anunț al Pentagonului.

Conform acordului, compania va livra drone Raybird și echipamente către Redstone Arsenal, centrul de dezvoltare și testare a armamentului al Armatei SUA din Alabama, până pe 15 decembrie 2026. Numărul de aparate comandate nu a fost dezvăluit.

Raybird, drona folosită de armata ucraineană

Cunoscută și sub denumirea de ACS-3, Raybird este o dronă de recunoaștere de dimensiuni medii, folosită de forțele ucrainene din 2018. Potrivit Skyeton, sistemele Raybird au acumulat peste 350.000 de ore de zbor în misiuni de luptă în Ucraina.

Drona poate rămâne în aer până la 24 de ore și poate parcurge până la 2.500 de kilometri. Sistemul poate transmite date în timp real pe distanțe de peste 200 de kilometri, iar aparatul poate transporta până la 6 kilograme de echipamente.

Aparatul de zbor este lansat cu ajutorul unei catapulte mecanice și este recuperat cu ajutorul unei parașute. Ea poate fi echipată cu camere, senzori electro-optici și infraroșu, radar cu apertură sintetică și sisteme pentru localizarea surselor de semnal radio.

Folosită pentru recunoaștere în spatele liniilor rusești

Ucraina a folosit dronele Raybird pentru misiuni de recunoaștere în interiorul teritoriului controlat de Rusia, inclusiv pentru localizarea sistemelor de apărare aeriană și a armelor cu rază lungă de acțiune.

Informațiile colectate de drone pot fi apoi transmise unităților de artilerie sau operatorilor de drone de atac.

Skyeton afirmă că sistemele de comunicații protejate ale dronei Raybird îi permit acesteia să funcționeze chiar și în condiții de bruiaj electronic intens.

Ucraina a fost și rămâne o forța majoră în domeniul dezvoltării și utilizării dronelor în război, construind o industrie care se extinde constant, modelată de experiența de pe câmpul de luptă.

Țara are în prezent aproximativ 450 de producători de drone, iar sectorul său de apărare, în ansamblu, cuprinde peste 1.000 de companii.