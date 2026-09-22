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Vicepreședintele SUA scos de pe un post tv în timpul unui discurs: Ne vom întoarce dacă spune ceva important

Vicepreședintele SUA, J.D.Vance, a fost scos dintr-o transmisiune în direct în timpul unui discurs. Ne vom întoarce dacă spune ceva important, a explicat jurnalista din studio. Incidentul s-a produs la o televiziune apropiată de Administrația Trump și arată tensiunea dintre președinte și jurnaliștii americani.
Vicepreședintele SUA scos de pe un post tv în timpul unui discurs: Ne vom întoarce dacă spune ceva important
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 sept. 2026, 14:15, Politic
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Fox News a întrerupt discursul lui J.D.Vance, spunând: „Ne vom întoarce dacă începe să spună ceva important.” Imediat după aceea, canalul a transmis sesiunea Adunării Generale a ONU și nu s-a mai întors la discursul vicepreședintelui.

Momentul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale mai ales că Fox News este considerat unul dintre cele mai pro-Trump canale de televiziune din SUA.

Conflictul lui Trump cu jurnaliștii americani

Incidentul scoate în evidență conflictul dintre Administrația Trump și mass-media americană. Pe 18 septembrie, președintele Donnald Trump le-a interzis jurnaliștilor de la CNN, MSNBC și Politico să mai participe la evenimentele de la Casa Albă, acuzând publicațiile menționate de răspândire a „știrilor false”.

Ulterior, publicațiile menționate au dat în judecată Casa Albă. Avocații jurnaliștilor contestă excluderea de la Casa Albă și susțin că măsura le încalcă drepturile prevăzute de Primul Amendament.

Trump a fost pus pe „mute” în timpul unui discurs

Protestul a crescut după ce ABC, CBS, NBC, CNN și Fox News au suspendat filmările comune ale evenimentelor cu Donald Trump. De obicei, posturile de televiziune își cedează pe rând echipele de filmare pentru evenimentele prezidențiale, apoi transmit înregistrările către alte unități mass-media.

Luni, CNN trebuia să asigure filmările, dar Casa Albă a exclus postul din program. Celelalte posturi au refuzat să-l înlocuiască. Din cauza boicotului, președintele Donald Trump a ținut un discurs fără sunet și a fost auzit doar de cei din jurul său.

Ca să evite protestul jurnaliștilor, Casa Albă a lansat Trump TV, o platformă care oferă transmisii non-stop ale discursurilor lui Donald Trump și ale evenimentelor administrației sale. Platforma este disponibilă pe canalul oficial de YouTube.

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