Vicepreședintele SUA scos de pe un post tv în timpul unui discurs: Ne vom întoarce dacă spune ceva important

Fox News a întrerupt discursul lui J.D.Vance, spunând: „Ne vom întoarce dacă începe să spună ceva important.” Imediat după aceea, canalul a transmis sesiunea Adunării Generale a ONU și nu s-a mai întors la discursul vicepreședintelui.

😁 Fox News cut off Vance’s speech, saying: “We’ll come back if he starts saying something important” After that, the channel switched to the UN General Assembly and did not return to the speech. The clip quickly spread on social media. Fox News is considered one of the major… https://t.co/SwXa6YZMmj pic.twitter.com/mzTqnhTW09 — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026

Momentul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale mai ales că Fox News este considerat unul dintre cele mai pro-Trump canale de televiziune din SUA.

Conflictul lui Trump cu jurnaliștii americani

Incidentul scoate în evidență conflictul dintre Administrația Trump și mass-media americană. Pe 18 septembrie, președintele Donnald Trump le-a interzis jurnaliștilor de la CNN, MSNBC și Politico să mai participe la evenimentele de la Casa Albă, acuzând publicațiile menționate de răspândire a „știrilor false”.

Ulterior, publicațiile menționate au dat în judecată Casa Albă. Avocații jurnaliștilor contestă excluderea de la Casa Albă și susțin că măsura le încalcă drepturile prevăzute de Primul Amendament.

Trump a fost pus pe „mute” în timpul unui discurs

Protestul a crescut după ce ABC, CBS, NBC, CNN și Fox News au suspendat filmările comune ale evenimentelor cu Donald Trump. De obicei, posturile de televiziune își cedează pe rând echipele de filmare pentru evenimentele prezidențiale, apoi transmit înregistrările către alte unități mass-media.

Luni, CNN trebuia să asigure filmările, dar Casa Albă a exclus postul din program. Celelalte posturi au refuzat să-l înlocuiască. Din cauza boicotului, președintele Donald Trump a ținut un discurs fără sunet și a fost auzit doar de cei din jurul său.

Ca să evite protestul jurnaliștilor, Casa Albă a lansat Trump TV, o platformă care oferă transmisii non-stop ale discursurilor lui Donald Trump și ale evenimentelor administrației sale. Platforma este disponibilă pe canalul oficial de YouTube.