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O publicație italiană despre reținerea lui Georgescu: O operațiune neconvingătoare, pare a fi un joc coordonat de la Bruxelles

Publicația italiană L'Identità a analizat reținerea lui Călin Georgescu. Printre altele, jurnaliștii italieni au ajuns la concluzia că este o operațiune neconvingătoare a autorităților române. Pare a fi un joc coordonat de la Bruxelles, au mai spus italienii.
O publicație italiană despre reținerea lui Georgescu: O operațiune neconvingătoare, pare a fi un joc coordonat de la Bruxelles
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 sept. 2026, 13:16, Politic
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Jurnaliștii italieni au analizat cazul Georgescu din România plecând de la reținerea fostului candidat în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Una dintre concluziile italienilor este că a fost „o operațiune neconvingătoare” a autorităților române.

De aceea, totul pare a fi un joc coordonat de la Bruxelles și Londra împotriva suveraniștilor, mai cred italienii.

Ei vorbesc despre un scenariu repetat în alte țări precum Anglia și Franța. Continuarea pe Mediafax Italia.

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