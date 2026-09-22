O publicație italiană despre reținerea lui Georgescu: O operațiune neconvingătoare, pare a fi un joc coordonat de la Bruxelles

Jurnaliștii italieni au analizat cazul Georgescu din România plecând de la reținerea fostului candidat în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Una dintre concluziile italienilor este că a fost „o operațiune neconvingătoare” a autorităților române.

De aceea, totul pare a fi un joc coordonat de la Bruxelles și Londra împotriva suveraniștilor, mai cred italienii.

Ei vorbesc despre un scenariu repetat în alte țări precum Anglia și Franța. Continuarea pe Mediafax Italia.